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На фермерів чекають проблеми — що загрожує врожаю пшениці

2 травня 2025 06:30
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Врожай в Україні — що загрожує посівам пшениці у 2025 році
Збирання врожаю пшениці. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Виробництво пшениці в Україні у 2025/2026 маркетинговому році (МР) може знизитися від 10% до 15%. Це станеться, якщо в країні рівень опадів буде нижчим за необхідну норму.

Про це сказав президент Української зернової асоціації Микола Горбачьов. 

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Горбачьов зауважив, що компенсувати незначне зниження врожайності планують за рахунок збільшення посівних площ. 

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"Якщо посуха в Україні збережеться в першій половині травня, нам доведеться знизити наш прогноз урожаю пшениці в Україні на 2025/26 МР на 10-15% від поточних очікувань у 22,5 млн тонн", — сказав він. 

При цьому якщо погода в Україні погіршиться, то це вплине й на подальші прогнози щодо врожайності пшениці. Зазначається, що найближчим часом кількість опадів в країні буде нижчою за норму.

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Врожай у 2025 році — про що попередили в ООН 

На початку квітня цього року у Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (ФАО) спрогнозували, що виробництво пшениці в Україні суттєво знизиться. 

"В Україні виробництво пшениці у 2025 році очікується на рівні, нижчому від середнього за останні п'ять років. Що обумовлено впливом військових дій", — підкреслили в організації. 

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Тим часом в Україні продовжують зростати ціни на соняшник. При цьому закупівельна активність залишається низькою. 

Ще ми розповідали, що посівна кампанія 2025 року в Україні вже розпочалася. Станом на початок квітня лідерами з посіву ярих зернових та зернобобових культур були аграрії з Одеської області. 

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