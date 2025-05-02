Врожай в Україні — що загрожує посівам пшениці у 2025 році

Збирання врожаю пшениці. Фото: УНІАН

Виробництво пшениці в Україні у 2025/2026 маркетинговому році (МР) може знизитися від 10% до 15%. Це станеться, якщо в країні рівень опадів буде нижчим за необхідну норму.

Про це сказав президент Української зернової асоціації Микола Горбачьов.

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Горбачьов зауважив, що компенсувати незначне зниження врожайності планують за рахунок збільшення посівних площ.

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"Якщо посуха в Україні збережеться в першій половині травня, нам доведеться знизити наш прогноз урожаю пшениці в Україні на 2025/26 МР на 10-15% від поточних очікувань у 22,5 млн тонн", — сказав він.

При цьому якщо погода в Україні погіршиться, то це вплине й на подальші прогнози щодо врожайності пшениці. Зазначається, що найближчим часом кількість опадів в країні буде нижчою за норму.

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На початку квітня цього року у Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (ФАО) спрогнозували, що виробництво пшениці в Україні суттєво знизиться.

"В Україні виробництво пшениці у 2025 році очікується на рівні, нижчому від середнього за останні п'ять років. Що обумовлено впливом військових дій", — підкреслили в організації.

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Тим часом в Україні продовжують зростати ціни на соняшник. При цьому закупівельна активність залишається низькою.

Ще ми розповідали, що посівна кампанія 2025 року в Україні вже розпочалася. Станом на початок квітня лідерами з посіву ярих зернових та зернобобових культур були аграрії з Одеської області.

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