Ціни на соняшник — скільки коштує культура наприкінці квітня 2025 року

Аграрій у полі. Фото: УНІАН

Ціна на соняшник в Україні наприкінці квітня залишається стабільною. При цьому закупівельна активність на агроринку перебуває на низькому рівні.

Про це йдеться в Telegran-каналі Spike Brokers.

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Зазначається, що наразі на внутрішньому ринку щодо соняшника не передбачається серйозних цінових коливань.

"На тлі очікуваного зростання врожаю у сезоні 2025 року, переробні підприємства займають вичікувальну позицію, зосереджуючись на перспективі підвищення маржі у майбутній переробці", — йдеться у повідомленні.

Водночас закупівельна активність залишається низькою, що сприяє накопиченню відкладеної пропозиції на новий сезон.

Ціни на соняшник — яка середня вартість тонни

У п'ятницю, 25 квітня, тонна соняшника у середньому коштує 25 394 грн, згідно даних на профільному порталі Tripoli.land. Примітно, що впродовж останніх семи днів ціна на агрокультуру зростала або ж залишалася без змін.

Фото: Ціни на соняшник в Україні. Скриншот

Так, у четвер, 17 квітня, тонна соняшника торгувалася по 25 177 грн — це найнижча ціна. Надалі ціна на соняшник поступово зростала перетнувши позначку у 25 тис. гривень за тонну.

Так, вже 24 квітня тонна соняшника коштувала 25 394 грн. За такою ж ціною соняшник продається й 25 квітня.

Нагадаємо, аналітики прогнозують, що у 2025 році соняшник в Україні суттєво подешевшає. Для цього є важлива причина.

Також ми розповідали, що Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) зробила невтішний прогноз щодо врожаю в Україні у 2025 році.