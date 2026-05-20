Главная Финансы На черном рынке неспокойно: куда движется курс доллара

На черном рынке неспокойно: куда движется курс доллара

Дата публикации 20 мая 2026 15:53
Доллар на черном рынке резко изменил направление: курс валюты 20 мая
Люди возле пункта обмена валют. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины в среду, 20 мая, установил курс доллара на уровне 44,153 грн. Это на 0,01 грн меньше, чем накануне. В банках американская валюта подорожала, но не слишком существенно. Средний курс продажи вырос на 2 копейки до 44,40 грн/долл., в покупке стоимость валюты выросла на 1 копейку до 43,90 грн/долл.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит с курсом доллара на черном рынке.

По какому курсу обменивают валюту частные лица

Примерно до 9:00 в среду, 20 мая, доллар на черном рынке вел себя достаточно спокойно. По данным сервиса "Минфин" курс удерживался на уровне 43,98 грн/долл. в продаже и 43,90 грн/долл. в покупке.

Однако затем цена валюты в продаже, а через час и в покупке начала резко идти вверх. Уже в полдень продавали доллар по 44,05 грн, а покупали 43,95 грн.

К 14:00 курс еще вырос. Купить валюту можно было по 44,10 грн, а сдать по 44,00 грн.

Курс доллара на черном рынке 20 мая. Фото: скриншот

Какую валюту сейчас лучше покупать

Экономист и бывший советник президента Украины Олег Устенко в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE объяснил, что на валютном рынке и в дальнейшем наблюдаются ощутимые колебания курса евро к доллару, хотя после периода резких изменений ситуация стала несколько стабильнее.

"Мы видим некоторые колебания в паре евро/доллар. Сказать, что они незначительны, было бы не совсем правильно. В худший период доллар падал в цене по отношению к евро — за один евро давали 1,20 доллара. Сейчас это примерно 1,16 доллара, то есть ситуация немного выровнялась", — отметил он.

По мнению эксперта, валютный рынок будет оставаться нестабильным еще некоторое время. По его словам, динамика курса в значительной степени зависит от глобальной политической ситуации.

В нынешних условиях Устенко советует украинцам не делать ставку только на одну валюту, а диверсифицировать свои сбережения.

"Я бы рекомендовал распределить средства на три примерно равные части — доллары, евро и гривны. Особенно, если речь идет именно о хранении, а не использовании", — отметил Устенко.

В то же время экономист подчеркнул, что во время экономической нестабильности главной целью должно быть не получение быстрой прибыли, а сохранение имеющихся средств и минимизация возможных рисков.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что некоторые украинцы могут получить ваучеры на 2 000-6 000 долларов. Подать заявку можно только в течение одного месяца. Общий бюджет проекта составляет 14 миллионов гривен, которые распределят между теми, кто больше всего пострадал от войны.

Также Новини.LIVE писали, что Ощадбанк может отказать в обмене валюты. Речь идет о ситуации, когда клиент не предоставил паспорт. Из-за войны в Украине ужесточили правила по обмену иностранных валют.

курс валют курс доллара черный рынок
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
