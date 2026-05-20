Головна Фінанси На чорному ринку неспокійно: куди рухається курс долара

На чорному ринку неспокійно: куди рухається курс долара

Дата публікації: 20 травня 2026 15:53
Долар на чорному ринку різко змінив напрямок: курс валюти 20 травня
Люди біля пункту обміну валют. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України у середу, 20 травня, встановив курс долара на рівні 44,153 грн. Це на 0,01 грн менше, ніж напередодні. У банках американська валюта подорожчала, але не надто суттєво. Середній курс продажу зріс на 2 копійки до 44,40 грн/дол., у купівлі вартість валюти зросла на 1 копійку до 43,90 грн/дол. 

Новини.LIVE розповідають, що відбувається з курсом долара на чорному ринку. 

За яким курсом обмінюють валюту приватні особи

Приблизно до 9:00 у середу,  20 травня, долар на чорному ринку поводився досить спокійно. За даними сервісу "Мінфін" курс утримувався на рівні 43,98 грн/дол. у продажу та 43,90 грн/дол. у купівлі.

Проте потім ціна валюти у продажу, а за годину й у купівлі почала різко йти вгору. Вже опівдні продавали долар по 44,05 грн, а купували 43,95 грн. 

До 14:00 курс ще зріс. Купити валюту можна було по 44,10 грн, а здати по 44,00 грн.

Курс долара на чорному ринку 20 травня. Фото: скриншот

Яку валюту зараз краще купувати

Економіст та колишній радник президента України Олег Устенко в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE пояснив, що на валютному ринку й надалі спостерігаються відчутні коливання курсу євро до долара, хоча після періоду різких змін ситуація стала дещо стабільнішою.

"Ми бачимо деякі коливання в парі євро/долара. Сказати, що вони незначні, було б не зовсім правильно. У гірший період долар падав у ціні щодо євро — за один євро давали 1,20 долара. Зараз це приблизно 1,16 долара, тобто ситуація трохи вирівнялася", — зазначив він.

На думку експерта, валютний ринок залишатиметься нестабільним ще певний час. За його словами, динаміка курсу значною мірою залежить від глобальної політичної ситуації.

У нинішніх умовах Устенко радить українцям не робити ставку лише на одну валюту, а диверсифікувати свої заощадження.

"Я б рекомендував розподілити кошти на три приблизно рівні частини — долари, євро і гривні. Особливо, якщо йдеться саме про зберігання, а не використання", — зазначив Устенко.

Водночас економіст наголосив, що під час економічної нестабільності головною метою має бути не отримання швидкого прибутку, а збереження наявних коштів і мінімізація можливих ризиків.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деякі українці можуть отримати ваучери на 2 000-6 000 доларів. Подати заявку можна лише протягом одного місяця. Загальний бюджет проєкту складає 14 мільйонів гривень, які розподілять між тими, хто найбільше постраждав від війни.

Також Новини.LIVE писали, що Ощадбанк може відмовити в обміні валюти. Йдеться про ситуації, коли клієнт не надав паспорт. Через війну в Україні посилили правила щодо обміну іноземних валют. 

Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
