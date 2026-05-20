Долар на чорному ринку різко змінив напрямок: курс валюти 20 травня

Люди біля пункту обміну валют. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України у середу, 20 травня, встановив курс долара на рівні 44,153 грн. Це на 0,01 грн менше, ніж напередодні. У банках американська валюта подорожчала, але не надто суттєво. Середній курс продажу зріс на 2 копійки до 44,40 грн/дол., у купівлі вартість валюти зросла на 1 копійку до 43,90 грн/дол.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається з курсом долара на чорному ринку.

За яким курсом обмінюють валюту приватні особи

Приблизно до 9:00 у середу, 20 травня, долар на чорному ринку поводився досить спокійно. За даними сервісу "Мінфін" курс утримувався на рівні 43,98 грн/дол. у продажу та 43,90 грн/дол. у купівлі.

Проте потім ціна валюти у продажу, а за годину й у купівлі почала різко йти вгору. Вже опівдні продавали долар по 44,05 грн, а купували 43,95 грн.

До 14:00 курс ще зріс. Купити валюту можна було по 44,10 грн, а здати по 44,00 грн.

Курс долара на чорному ринку 20 травня.

Яку валюту зараз краще купувати

Економіст та колишній радник президента України Олег Устенко в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE пояснив, що на валютному ринку й надалі спостерігаються відчутні коливання курсу євро до долара, хоча після періоду різких змін ситуація стала дещо стабільнішою.

"Ми бачимо деякі коливання в парі євро/долара. Сказати, що вони незначні, було б не зовсім правильно. У гірший період долар падав у ціні щодо євро — за один євро давали 1,20 долара. Зараз це приблизно 1,16 долара, тобто ситуація трохи вирівнялася", — зазначив він.

На думку експерта, валютний ринок залишатиметься нестабільним ще певний час. За його словами, динаміка курсу значною мірою залежить від глобальної політичної ситуації.

У нинішніх умовах Устенко радить українцям не робити ставку лише на одну валюту, а диверсифікувати свої заощадження.

"Я б рекомендував розподілити кошти на три приблизно рівні частини — долари, євро і гривні. Особливо, якщо йдеться саме про зберігання, а не використання", — зазначив Устенко.

Водночас економіст наголосив, що під час економічної нестабільності головною метою має бути не отримання швидкого прибутку, а збереження наявних коштів і мінімізація можливих ризиків.

