В какой валюте лучше хранить деньги: эксперт назвал лучшую стратегию для украинцев

На фоне колебаний валютных курсов и нестабильности мировых рынков украинцам стоит осторожно подходить к сохранению собственных средств. Лучшая стратегия на сегодня — не пытаться заработать, а минимизировать возможные потери.

Об этом рассказал экономист, экс-советник президента Украины Олег Устенко в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE.

Что происходит с долларом и евро

По словам эксперта, сейчас наблюдаются заметные изменения в паре евро/доллар, хотя ситуация несколько стабилизировалась после предыдущих резких движений.

"Мы видим некоторые колебания в паре евро/доллар. Сказать, что они незначительны, было бы не совсем правильно. В худший период доллар падал в цене относительно евро — за один евро давали 1,20 доллара. Сейчас это примерно 1,16 доллара, то есть ситуация немного выровнялась", — отметил он.

Экономист считает, что такие колебания будут сохраняться и в дальнейшем — как минимум до стабилизации геополитической ситуации, в частности в регионе Персидского залива.

Отдельно Устенко обратил внимание на рынок золота, который сейчас демонстрирует более низкие показатели, чем ожидалось.

"Пиковые цены на золото были на уровне 5 200 долларов за тройскую унцию, сейчас это примерно 4 600 долларов. Оно находится на удивление в пределах ниже, чем могло бы быть", — пояснил эксперт.

В какой валюте хранить деньги украинцам

В таких условиях экономист советует не концентрироваться на одном активе, а распределять сбережения.

"Я бы рекомендовал распределить средства на три примерно равные части — доллары, евро и гривны. Особенно, если речь идет именно о хранении, а не использовании", — отметил Устенко.

При этом он подчеркнул, что в период кризисов пытаться заработать — рискованно, главная задача — сохранить капитал.

"Пытаться заработать в период кризисных явлений — это не просто сложно, а рискованно. Главное сейчас — не потерять. Если будет проседать одно направление, другое это компенсирует", — отметил экономист.

Итак, диверсификация в три валюты — доллар, евро и гривну — сейчас является наиболее целесообразной стратегией для украинцев.

