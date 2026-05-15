Главная Финансы На черном рынке горячо: куда движется курс доллара

Дата публикации 15 мая 2026 15:52
Доллар на черном рынке резко изменил курс: сколько стоит валюта 15 мая
Обмен валют, доллары в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Нацбанк Украины в пятницу, 15 мая, ослабил курс доллара по отношению к гривне на 1 копейку — до 43,9569 грн/долл. В банках американская валюта подорожала дифференцированно — до 44,25 грн/долл. в продаже (+0,06 грн) и 43,775 грн/долл. в покупке (+0,03 грн).

Новини.LIVE рассказывают, за сколько продают и покупают доллары частные лица.

Курс валюты на черном рынке

С начала суток и до 9:00 в пятницу, 15 мая, по данным сервиса "Минфин", частники обменивали доллары по 43,88 грн в продаже и 43,80 грн в покупке в среднем. Однако затем валюта резко рванула вверх.

Уже через час курс вырос до 43,90 грн/долл. в продаже и 43,82 грн/долл. в покупке. В полдень показатели подскочили до 43,94 и 43,85 грн/долл. соответственно.

После 14:00 доллар стоил 43,96 грн в продаже и 43,88 грн в покупке, не прекращая дорожать.

Курс доллара на черном рынке 15 мая. Фото: скриншот

Стоит ли сейчас менять сбережения на доллары

В условиях нестабильности на валютном рынке и колебаний мировой экономики украинцам стоит сосредоточиться прежде всего на сохранении собственных сбережений, а не на попытках получить быструю прибыль.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE высказал экономист и бывший советник президента Украины Олег Устенко.

По словам эксперта, ситуация на валютном рынке остается нестабильной: пара евро/доллар продолжает колебаться, хотя после резких изменений курс частично стабилизировался. Он отметил, что ранее за один евро давали около 1,20 доллара, а сейчас курс находится на уровне примерно 1,16 доллара.

Экономист считает, что такая волатильность будет продолжаться как минимум до тех пор, пока не улучшится геополитическая ситуация в мире, в частности на Ближнем Востоке.

"Я бы рекомендовал распределить средства на три примерно равные части — доллары, евро и гривны. Особенно, если речь идет именно о хранении, а не использовании", — отметил Устенко.

В то же время эксперт подчеркнул, что в кризисные периоды главной задачей является не приумножение капитала, а защита сбережений от возможных потерь.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие доллары не принимают в Украине. В целом законодательство не устанавливает ограничений по году выпуска долларовых банкнот. Однако с некоторыми купюрами могут возникнуть проблемы при обмене.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы могут получить денежную помощь до 4 800 долларов. Заявки принимает чешская гуманитарная организация "Человек в беде". Проект реализуют сразу в двух областях Украины.

курс валют курс доллара черный рынок
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Виктория Илюхина
