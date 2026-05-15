Долар на чорному ринку різко змінив курс: скільки коштує валюта 15 травня

Обмін валют, долари в руках.

Нацбанк України у п’ятницю, 15 травня, послабив курс долара щодо гривні на 1 копійку — до 43,9569 грн/дол. У банках американська валюта подорожчала диференційовано — до 44,25 грн/дол. у продажу (+0,06 грн) та 43,775 грн/дол. у купівлі (+0,03 грн).

Новини.LIVE розповідають, за скільки продають та купують долари приватні особи.

Курс валюти на чорному ринку

Від початку доби й до 9:00 у п’ятницю, 15 травня, за даними сервісу "Мінфін", приватники обмінювали долари по 43,88 грн у продажу та 43,80 грн у купівлі в середньому. Проте потім валюта різко рвонула вгору.

Вже за годину курс зріс до 43,90 грн/дол. у продажу та 43,82 грн/дол. у купівлі. Опівдні показники підскочили до 43,94 та 43,85 грн/дол. відповідно.

Після 14:00 долар коштував 43,96 грн у продажу та 43,88 грн у купівлі, не припиняючи дорожчати.

Курс долара на чорному ринку 15 травня. Фото: скриншот

Чи варто зараз міняти заощадження на долари

В умовах нестабільності на валютному ринку та коливань світової економіки українцям варто зосередитися насамперед на збереженні власних заощаджень, а не на спробах отримати швидкий прибуток.

Таку думку в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE висловив економіст та колишній радник президента України Олег Устенко.

За словами експерта, ситуація на валютному ринку залишається нестабільною: пара євро/долар продовжує коливатися, хоча після різких змін курс частково стабілізувався. Він зауважив, що раніше за один євро давали близько 1,20 долара, а нині курс перебуває на рівні приблизно 1,16 долара.

Економіст вважає, що така волатильність триватиме щонайменше доти, доки не покращиться геополітична ситуація у світі, зокрема на Близькому Сході.

"Я б рекомендував розподілити кошти на три приблизно рівні частини — долари, євро і гривні. Особливо, якщо йдеться саме про зберігання, а не використання", — зазначив Устенко.

Водночас експерт наголосив, що в кризові періоди головним завданням є не примноження капіталу, а захист заощаджень від можливих втрат.

