Главная Финансы На 75% меньше — кто получает неполные суммы пенсии в 2025 году

На 75% меньше — кто получает неполные суммы пенсии в 2025 году

Дата публикации 23 ноября 2025 06:10
обновлено: 12:18
Пенсии в 2025 году — кому из граждан ПФУ не выплачивает 75% суммы
Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в рамках законодательства может удерживать некоторым гражданам часть пенсии. При определенных обстоятельствах "на руки" могут выплачивать лишь 25% суммы.

О том, почему пенсионеры могут частично потерять выплаты, рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Кому из граждан ПФУ выплачивает только 25% пенсии

Некоторые пенсионеры на законных основаниях имеют право лишь на четверть суммы от пенсионной выплаты. Касается это граждан, которые находятся на полном обеспечении государства в специальных учреждениях.

В то же время, по правилам, больший размер назначенной пенсии перечисляют именно на счета соответствующих учреждений. Тогда как пенсионер получает разницу между пенсией и ценой содержания, однако сумма не может быть ниже, чем 25%.

При наличии у пенсионера нетрудоспособных членов семьи, которые находились на его содержании, то гражданину должны выплачивать четверть пенсии, а родным — не более 50%.

Кто может получить весь объем пенсии на гособеспечении

Право на полный объем пенсии на полном государственном содержании предусмотрено только лицам, получающим пенсии за особые заслуги. С таких граждан снимать плату запрещено.

Весь размер пенсионной выплаты в связи с потерей кормильца также предоставляется детям-сиротам, несмотря на то, что находятся на полном гособеспечении. Другим детям пенсии в связи с потерей кормильца на полном государственном содержании может выплачиваться только половина суммы.

Кроме того, на полный объем пенсии могут рассчитывать граждане в спецучреждениях на гособеспечении во время периодов пребывания в госпитале или в отпуске.

Ранее мы писали, что некоторые граждане получают повышенные минимальные пенсии. В 2025 году 6 тыс. грн начисляют особой категории лиц.

Также сообщалось о проблемах, которые могут возникать с выплатами пенсионеров. С некоторых могут взыскать часть пенсий принудительно.

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
