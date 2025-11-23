Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси На 75% менше — хто отримує неповні суми пенсії у 2025 році

На 75% менше — хто отримує неповні суми пенсії у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 06:10
Оновлено: 12:18
Пенсії у 2025 році — кому з громадян ПФУ не виплачує 75% суми
Люди пенсійного віку. Фото: Freepik

Пенсійний фонд України (ПФУ) в рамках законодавства може утримувати деяким громадянам частину пенсії. За певних обставин "на руки" можуть виплачувати лише 25% суми.

Про те, чому пенсіонери можуть частково втратити виплати, розповідають Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Кому з громадян ПФУ виплачує лише 25% пенсії 

Деякі пенсіонери на законних підставах мають право лише на чверть суми від пенсійної виплати. Стосується це громадян, які перебувають на повному утриманні держави в спеціальних закладах.

Водночас, за правилами, більший розмір призначеної пенсії перераховують саме на рахунки відповідних закладів. Тоді як пенсіонер отримує різницю між пенсією та ціною утримання, проте сума не може бути нижчою, ніж 25%.

У разі наявності у пенсіонера непрацездатних членів родини, які перебували на його утриманні, то громадянину мають виплачувати чверть пенсії, а рідним — не більш ніж 50%.

Хто може отримати весь обсяг пенсії на держутриманні

Право на повний обсяг виплат на повному державному утриманні передбачене лише особам, які отримують пенсії за особливі заслуги. З таких громадян знімати плату заборонено. 

Весь розмір пенсійної виплати у зв’язку з втратою годувальника також надається дітям-сиротам, попри те, що перебувають на повному держутриманні. Іншим дітям пенсії у зв’язку з втратою годувальника на повному державному утриманні можуть виплачуватися лише у половині суми.

Окрім того, на повний обсяг пенсії можуть розраховувати громадяни в спецзакладах на держутримані під час періодів перебування у шпиталі чи у відпустці.

Раніше ми писали, що деякі громадяни отримують підвищені мінімальні пенсії. У 2025 році 6 тис. грн нараховують особливій категорії осіб. 

Також повідомлялося про проблеми, які можуть виникати з виплатами пенсіонерів. З декого можуть стягнути частину пенсій примусово.   

виплати пенсії ПФУ гроші пенсіонери
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації