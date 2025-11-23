Пенсії у 2025 році — кому з громадян ПФУ не виплачує 75% суми

Люди пенсійного віку. Фото: Freepik

Пенсійний фонд України (ПФУ) в рамках законодавства може утримувати деяким громадянам частину пенсії. За певних обставин "на руки" можуть виплачувати лише 25% суми.

Про те, чому пенсіонери можуть частково втратити виплати, розповідають Новини.LIVE.

Кому з громадян ПФУ виплачує лише 25% пенсії

Деякі пенсіонери на законних підставах мають право лише на чверть суми від пенсійної виплати. Стосується це громадян, які перебувають на повному утриманні держави в спеціальних закладах.

Водночас, за правилами, більший розмір призначеної пенсії перераховують саме на рахунки відповідних закладів. Тоді як пенсіонер отримує різницю між пенсією та ціною утримання, проте сума не може бути нижчою, ніж 25%.

У разі наявності у пенсіонера непрацездатних членів родини, які перебували на його утриманні, то громадянину мають виплачувати чверть пенсії, а рідним — не більш ніж 50%.

Хто може отримати весь обсяг пенсії на держутриманні

Право на повний обсяг виплат на повному державному утриманні передбачене лише особам, які отримують пенсії за особливі заслуги. З таких громадян знімати плату заборонено.

Весь розмір пенсійної виплати у зв’язку з втратою годувальника також надається дітям-сиротам, попри те, що перебувають на повному держутриманні. Іншим дітям пенсії у зв’язку з втратою годувальника на повному державному утриманні можуть виплачуватися лише у половині суми.

Окрім того, на повний обсяг пенсії можуть розраховувати громадяни в спецзакладах на держутримані під час періодів перебування у шпиталі чи у відпустці.

