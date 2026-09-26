Пенсии и доплаты в Украине: кому обещают повысить выплаты до 1 148 грн

Пожилая женщина и другие прохожие. Фото: Новини.LIVE

В Украине одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, нуждающиеся в регулярном постороннем уходе, начнут получать более высокие надбавки к пенсии с 2027 года. Для таких лиц предусмотрена доплата к пенсии в размере 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который планируют пересмотреть.

О том, как и когда изменятся суммы, рассказывает редакция Новини.LIVE.

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Что нужно знать о пенсионной доплате на уход

По информации Пенсионного фонда, согласно пункту 6 статьи 7 закона № 1727, одиноким гражданам, которым исполнилось более 80 лет, предусмотрена специальная надбавка на уход.

"Одинокими" считаются те пенсионеры, у которых нет трудоспособных родственников, обязанных по закону содержать их, независимо от места проживания.

В целом ежемесячная надбавка назначается одиноким пенсионерам при следующих условиях:

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Возраст пенсионера превышает 80 лет; Получает пенсию по возрасту; Проживает в одиночестве; У него нет трудоспособных родственников; Имеется медицинская справка о необходимости постоянного ухода.

Как изменится размер доплаты к пенсии в 2027 году

В проекте закона "О Государственном бюджете" Кабинет министров предложил повысить уровень прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1 января 2027 года, поэтому в случае его утверждения изменится надбавка к пенсии на уход, которая привязана к этому показателю.

В законодательстве размер такой доплаты закреплен на уровне 40% от прожиточного минимума. Ожидается, что этот показатель повысится с 2 595 грн до 2 878 грн в 2027 году.

Таким образом, пенсионерам старше 80 лет начнут начислять надбавку в размере 1 148 грн, то есть 40% от 2 878 грн.

Процедура назначения надбавки к пенсии

В отличие от большинства других надбавок, доплату для пожилых людей, нуждающихся в постороннем уходе, не назначают автоматически. Для того чтобы получить соответствующие выплаты, необходимо выполнить несколько требований.

Процедура назначения надбавки состоит из нескольких этапов. А именно:

Сначала необходимо обратиться к врачу и пройти медицинско-консультативную комиссию; После этого комиссия должна выдать заключение ВКК о том, что пациент нуждается в постоянном постороннем уходе; Лично обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда и подать заявление, медицинскую справку и другие документы в Пенсионный фонд (ПФУ).

В целом в пакет документов для оформления надбавки необходимо подать:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

медицинскую справку от комиссии;

декларацию о доходах от ПФУ;

документы, подтверждающие состав семьи или факт самостоятельного проживания (при необходимости).

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что ПФУ некоторым гражданам может назначить дополнительную доплату в размере почти 2 600 грн. На такую финансовую государственную поддержку к базовому размеру пенсии будут иметь право те пенсионеры, которые получат особый статус. Для этого до конца сентября необходимо обновить определенные сведения в Едином государственном демографическом реестре.

Еще Новини.LIVE писали о том, что некоторым пенсионерам в Украине могут выплатить пенсию сразу за шесть месяцев вперед. Такое право может возникнуть в случае выезда человека за границу на постоянное место жительства. Выплата будет начислена со следующего месяца после месяца снятия с регистрации.