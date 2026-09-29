Пенсія з відстрочкою: за яких умов підвищать виплату на майже 55%

Жінка похилого віку у парку. Фото: Новини.LIVE

Пенсійний фонд України (ПФУ) пояснив, як громадяни можуть за власною ініціативою підвищити пенсію на майже 55%. Йдеться про механізм більш пізнього оформлення виплат, що гарантуватиме додаткові бонуси у вигляді надбавок. Відомо, як саме може зрости сума пенсії у разі відкладеного виходу на "заслужений відпочинок".

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію одного з управлінь фонду.

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Як працює механізм більш пізнього виходу на пенсію

У Пенсійному фонді повідомили, що тим громадянам, які досягли пенсійного віку (60 років), набули необхідну кількість страхового стажу, однак не скористались правом оформлення виплат, нараховують підвищені пенсії. Норми законодавства передбачають фінансові стимули для громадян похилого віку, які продовжують офіційно працювати.

Таке право прописане у законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Згідно з ним, якщо після досягнення пенсійного віку людина виявила бажання працювати та отримувати пенсію за віком пізніше, виплата призначатиметься з урахуванням набутого стажу на дату звернення за призначенням пенсії.

Скільки додатково можна отримати за більш пізню пенсію

За даними ПФУ, у разі відтермінування оформлення пенсії держава надасть право на додаткові доплати. Зокрема:

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Якщо відкладений термін становитиме до п'яти років, то пенсія підвищиться на 0,5% щомісяця; Якщо пенсію оформлять на понад п'ять років пізніше, то після отримання права на неї, доплата стане вищою на 0,75% щомісяця.

З огляду на це, один рік відкладеної пенсії буде гарантувати підвищення пенсії на 6%, а два роки — на 12%. Відтермінування виходу на "заслужений відпочинок" на шість років, тобто 72 місяці, дасть додатково до пенсії 54%.

Що важливо знати про відтерміновану пенсію

Є певні нюанси у відкладеній пенсії. Зокрема, громадяни, які досягли пенсійного віку, набули необхідну кількість страхового стажу, однак вирішили працювати далі, мають звернутися до Пенсійного фонду.

ПФУ потрібно повідомити про відповідне рішення тим, у кого оцифровано трудову книжку, адже за таких умов фонд може призначити пенсію автоматично, тому необхідне попередження про відтермінування.

"Якщо ж особа не повідомила про таке бажання, а в Реєстрі застрахованих осіб наявна інформація про весь її страховий стаж (оцифровано паперову трудову книжку), пенсію буде призначено автоматично з наступного дня за днем досягнення пенсійного віку", — повідомили у ПФУ.

Водночас, якщо громадянин продовжує працювати і не звертається із заявою про призначення пенсії, а його паперову трудову книжку не було оцифровано, у такому разі автоматично вважатиметься, що людина виявила бажання вийти на пенсію "з відстрочкою".

Також важливою умовою є те, що підвищення розміру виплати здійснюється тільки за повні відпрацьовані місяці. За неповний місяць страхового стажу нарахувань не буде.

Водночас, громадянин повинен сам визначити доціяльність відкладення оформлення пенсії.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні пенсію призначають, виключно, якщо є достатня кількість страхового стажу. Водночас, на розмір пенсії більшою мірою впливає сума заробітної плати, яку громадянин отримував під час офіційної трудової діяльності. Зокрема, відомо, яка має бути зарплата для пенсійної виплати у 10 000 грн у 2026 році.

Ще Новини.LIVE писали про те, що цьогоріч у Пенсійному фонді розширять коло осіб зі статусом, що гарантує нарахування додаткової виплати до пенсії. До кінця вересня громадяни мають звернутись до тимчасових комісій при ОВА для оформлення щомісячної виплати у 2 590 грн.