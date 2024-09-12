Цены на фрукты в сентябре 2024 года — на рынке стремительно дешевеют груши

Столичный рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В сентябре 2024 года на украинском оптовом рынке стремительно снижаются отпускные цены на груши. Местные хозяйства сбывают популярный фрукт на 25% дешевле против предыдущей недели.

Об этом сообщает аналитический портал EastFruit.

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Как изменились цены на груши в сентябре

По словам аналитиков, сейчас груши из местных хозяйств на украинском рынке предлагают к продаже в опте по ценам от 15 до 30 грн/кг или от 0,36 до 0,73 долл./кг. Стоимость в среднем на 25% меньше, чем было неделю назад.

Согласно результату мониторинга, цены на груши в нынешнем сезоне идут вниз. Такая ценовая динамика началась с середины августа этого года. Она явилась следствием увеличения предложения продукции на рынке.

Причины ценовой ситуации в 2024 году

Эксперты отмечают, что причиной такой ценовой ситуации в сентябре является сезонное увеличение предложения этого фрукта на рынке, в то время как спрос оптовых компаний малоактивен.

Аналитики отмечают, что в текущем сезоне более мягкие погодные условия в зимне-весенний период обеспечили заметный рост средней урожайности в сегменте груш. В результате — на рынке существенно увеличился объем продукции.

Однако наращивание производства для фермеров негативно отразилось на ценовой политике. Исключением стала только Винницкая область, где весной они потеряли треть будущего урожая фруктов из-за заморозков, грозы и града. Тем не менее, это фактически не изменило общую картину в этом сегменте.

Как отмечают аналитики, украинские садоводы начали делать акцент именно на выращивании груш в последние несколько сезонов.

"Если сравнивать ситуацию на рынке груш в Украине с другими странами региона мониторинга проекта, то именно в этой стране на сегодняшний день в продажу поступают самые доступные груши. Этот факт еще раз свидетельствует о росте интереса украинских садоводов к выращиванию этих фруктов за последние несколько сезонов", — объяснили специалисты.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в августе 2024 года зафиксировали нетипичную для этого периода инфляцию. Потребительские цены выросли за месяц на 0,6%, а с начала года на 4,9%.

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