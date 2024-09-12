Ціни на фрукти у вересні 2024 року — на ринку стрімко дешевшають груші

Столичний ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У вересні 2024 року на українському гуртовому ринку стрімко знижуються відпускні ціни на груші. Місцеві господарства збувають популярний фрукт на 25% дешевше проти попереднього тижня.

Про це повідомляє аналітичний портал EastFruit.

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Як змінилися ціни на груші у вересні

За словами аналітиків, зараз груші з місцевих господарств на українському ринку пропонують до продажу у гурті за цінами від 15 до 30 грн/кг, або від 0,36 до 0,73 дол./кг. Вартість у середньому на 25% менша, ніж було тиждень тому.

Згідно з результатом моніторингу, ціни на груші цьогорічного сезону надалі прямують вниз. Така цінова динаміка почалася з середини серпня цього року. Вона стала наслідком збільшення пропозиції продукції на ринку.

Причини цінової ситуації у 2024 році

Експерти зазначають, що причиною такої цінової ситуації у вересні є сезонне збільшення пропозиції цього фрукту на ринку, тоді як попит гуртових компаній малоактивний.

Аналітики зауважують, що поточного сезону більш м'які погодні умови у зимово-весняний період забезпечили помітне зростання середньої врожайності у сегменті груш. У результаті — на ринку суттєво збільшився обсяг продукції.

Проте нарощення виробництва для фермерів негативно позначилося на ціновій політиці. Винятком стала лише Вінницька область, де навесні вони втратили третину майбутнього врожаю фруктів через заморозки, грози та град. Проте це фактично не змінило загальну картину у цьому сегменті.

Як зазначають аналітики, українські садівники почали робити акцент саме на вирощуванні груш в останні кілька сезонів.

"Якщо порівнювати ситуацію на ринку груш в Україні з іншими країнами регіону моніторингу проєкту, то саме в цій країні на сьогодні у продаж надходять найдоступніші груші. Цей факт ще раз свідчить про зростання інтересу українських садівників до вирощування цих фруктів за останні кілька сезонів", — пояснили фахівці.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у серпні 2024 року зафіксували нетипову для цього періоду інфляцію. Споживчі ціни зросли за місяць на 0,6%, а з початку року — на 4,9%.

Також ми писали, що в Україні восени 2024 року гуртова ціна на часник сягнула 110 грн за кілограм. Експерти пояснили причини, чому він став найдорожчим і що буде з цінами далі.