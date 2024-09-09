Цены на огурцы — производители снижают стоимость салатного овоща в сентябре 2024 года

Продукция на столичном рынке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В сентябре текущего года на рынке наблюдается резкое понижение цен на тепличные огурцы. Фермеры вынуждены снижать стоимость популярного салатного овоща из-за существенного увеличения предложения.

Об этом информируют аналитики проект EastFruit.

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Как изменилась стоимость огурцов в сентябре

Как сообщают эксперты, в начале сентября фермеры предлагают огурцы к продаже по таким оптовым ценам: 30-50 грн/кг. В среднем показатель на 20% ниже, чем было на прошлой неделе.

Аналитики объясняют, что причиной соответствующей ценовой динамики явилось увеличение поставок овощей.

"Тепличные комбинаты Украины вынуждены снижать отпускные цены на огурцы. Снижающую ценовую динамику спровоцировало существенное увеличение предложения овощей на рынке, в то время как торговая активность в данном сегменте остается достаточно невысокой", — отмечают эксперты.

В сентябре 2024 года стоимость тепличных огурцов в Украине в среднем вдвое выше, чем было в этот период 2023 года.

Цены на огурцы в супермаркетах

По данным портала "Минфин", в магазинах в сентябре в среднем огурцы продают за 57,99 грн/кг. Цены упали за месяц на несколько гривен. В августе огурцы продавали по 65,20 грн/кг.

Цены на огурцы. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, осенью ожидается рост цен на хлеб из-за подорожания хлебопекарного сырья и отключения электроэнергии. Кроме того, цены на зерно будут расти в этот период, что дополнительно повлияет на стоимость хлебобулочных изделий.

Также мы писали, что в сентябре 2024 года на украинском рынке стремительно дорожает картофель. Фермеры повышают цены на базовый овощ из-за роста спроса со стороны потребителей.