Восени зростуть ціни на зерно та хліб — що відомо

Виробництво хліба. Фото: УНІАН

Восени очікується зростання цін на хліб через подорожчання хлібопекарської сировини та відключення електроенергії. Крім того, ціни на зерно також зростатимуть у цей період, що додатково вплине на вартість хлібобулочних виробів.

Про це розповіла головна наукова співробітниця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна для 24 Каналу.

Читайте також:

Як зміняться ціни на зерно

За її словами, цінова динаміка на весь асортимент хлібобулочних виробів зміниться. Це буде обумовлено зростанням вартості електроенергії та частішими її відключеннями, що вплине на виробничі процеси.

"Крім цього об'єктивного чинника на подорожчання продукції хлібопекарської галузі впливатиме зростання цін на сировинні складові виробничого процесу", — додала Черемісіна.

З початку 2024 року закупівельні ціни на пшеницю 2 класу виросли на 52,9% і тепер становлять 8 718 гривень за тонну. Для пшениці 3 класу ціни зросли на 41,6%, досягнувши 8 427 гривень за тонну, а на жито ціни піднялися на 57,3%, до 5 800 гривень.

Борошно подорожчало на 5,3%, до 16,52 гривні за кілограм. Олія соняшникова виросла в ціні на 2,6% і тепер коштує 60,49 гривні за літр, а цукор подорожчав на 7,9%, до 34,78 гривні за кілограм.

За оперативними даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, вітчизняні аграрії завершили збір пшениці. Станом на 28 серпня 2024 року зібрано 21 740,6 тисячі тонн пшениці.

За прогнозами Інституту аграрної економіки, до кінця 2024 року не очікується значного зростання внутрішніх цін на пшеницю. Середня ціна пшениці 2 класу буде коливатися в межах 9 000-9 500 гривень за тонну, пшениці 3 класу — 8 500-9 100 гривень за тонну, а фуражної — не перевищить 8 000 гривень за тонну.

Підвищення цін на хліб

Черемісіна зазначає, що протягом липня-серпня продукція хлібопекарської галузі також зазнала подорожчання:

Хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку подорожчав до 47,54 гривні за кілограм,

Хліб пшеничний з борошна першого ґатунку зріс до 38,35 гривні за кілограм,

Хліб житній піднявся в ціні до 39,95 гривні за кілограм,

Батон тепер коштує 24,60 гривні за кілограм.

Варто відзначити, що згідно з прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, очікується поступове зростання середньої ціни. Протягом вересня 2024 року вартість хліба може підвищитися на 3-5%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські пекарі готуються або підвищувати ціни на хлібобулочну продукцію, або закривати виробництво. Головними причинами назрівання такого складного вибору називають подорожчання сировини, електроенергії та інших складових.

Ми також повідомляли, що в Україні цього року може виникнути дефіцит гречки через зменшення площ посівів та несприятливі погодні умови. В результаті ціни на цей продукт можуть суттєво зрости.