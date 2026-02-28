Пенсії 2026 — кому гарантують виплати на 1 500 грн вищі у березні

Чоловік та жінка похилого віку. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У березні деякі категорії українці отримають підвищені пенсії за рахунок встановлених вищих мінімальних гарантій для 2026 року. Завдяки новому рівню прожиткового мінімуму частина пенсіонерів має право на суми на 1,5 тис. грн вищі порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про те, хто з громадян отримає більші пенсії, розповідають Новини.LIVE.

Кому з українців нарахують пенсію на 1 500 грн вищу

Згідно із законом №4695-IX "Про Держбюджет-2026", цьогоріч завдяки перегляду рівня прожиткового мінімуму для осіб, що втратили непрацездатність, значно зросли виплати та доплати для низки категорій пенсіонерів проти 2025 року. Показник нині вищий на 234 грн і дорівнює 2 595 грн.

Найбільше цьогоріч підвищення відчують громадяни, які мають інвалідність, отриману внаслідок війни. Так, показники залежно від групи інвалідності зросли від 800 грн до 1 500 грн.

З огляду на це, передбачені такі підвищені мінімальні виплати у березні:

Перша група — 16 860 грн проти 15 340 грн (650%); Друга група — 13 620 грн замість 12 390 грн (525%); Третя група виплата становить 9 340 грн проти 8 490 грн у 2025 році (360% прожиткового мінімуму).

Також передбачені доплати для осіб з інвалідністю ІІ-ІІІ груп з-поміж учасників бойових дій, яким більш ніж 85 років. Мінімальна виплата дорівнює 650% прожиткового мінімуму. У 2026 році показник становить 16 860 грн.

Виплати для людей з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій підлягатимуть індексації. Підвищені суми надійдуть вже з квітня.

Інші пенсії для людей з інвалідністю

Для цивільних громадян з інвалідністю виплати прив'язані до прожиткового мінімуму для непрацездатних. Передбачене таке відсоткове вираження:

у розмірі 100% — для осіб з інвалідністю першої групи;

частка 90% — для осіб з інвалідністю другої групи;

у розмірі 50% — для осіб з інвалідністю третьої групи.

Згідно з нормами законодавства, пенсії з інвалідності не можуть бути нижчими за прожитковий мінімум у 2 595 грн.

Для кого ще виплатять підвищені пенсії

У березні після здійснення перерахунку пенсії можуть зрости щонайменше на 100 грн, а щонайбільше — на 2 595 грн. Зміни торкнуться більшості громадян. У списку:

військові пенсіонери;

особи із особливими заслугами;

отримувачі звичайних пенсій;

постраждалі від виробничих травм;

люди з інвалідністю через аварію на ЧАЕС;

колишні працівники органів місцевого самоврядування.

Також підвищать мінімальні пенсії для таких груп:

для осіб, яким більш ніж 70 років — з 3 613 грн до 4 050 грн;

для тих, кому 80+ та непрацюючих від 65 років із повним страховим стажем — з 3 758 грн до 4 213 грн;

для осіб до 70 років з повним стажем — з 3 323 грн до 3 725 грн (або з 3038 грн до 3406 грн з меншим стажем).

Раніше ми розповідали, як може змінитися розмір пенсійних виплат та чи є сенс переходити тим, хто має інвалідність, на пенсію за віком. Норми законодавства передбачають певні правила.

Також писали, хто може скористатися можливістю дострокового призначення пенсій у разі досягнення 50 років. Зокрема, таким правом наділені матері, які мають тяжкохворих дітей.