Переход на другую группу инвалидности — как это может повлиять на размер пенсии

Нормы законодательства позволяют украинцам получать пенсии по инвалидности пожизненно, однако для некоторых необходимо проходить перекомиссию. Известно, как может измениться размер выплат и есть ли преимущества перехода на пенсию по возрасту.

закон №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Особенности пенсии по инвалидности и по возрасту

В вопросе преимуществ пенсии по инвалидности или по возрасту — нет однозначного общего ответа для всех, ведь размер выплат может отличаться в зависимости от личных заслуг и обстоятельств. Нормы закона предусматривают, что в случае наличия у человека права на различные виды пенсии, то может назначаться только один вид по выбору.

Выгода зависит от ряда факторов:

личного страхового стажа человека;

наличия дополнительного стажа для пенсии по инвалидности;

дохода, который берут за основу для исчисления пенсии;

наличия двух лет стажа после назначения пенсии по инвалидности;

права на доплаты и надбавки, которые предоставляются для одного вида пенсии и отсутствуют при другом.

В связи с этим ключевым в решении перехода с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту — предварительный расчет выплат и проверка документов для сохранения выплат из-за возможных технических ошибок или неучтенного стажа/заработной платы.

Изменение группы инвалидности и размер выплат

Согласно закону №1058, пенсию по инвалидности рассчитывают как процент от размера пенсии по возрасту.

Для первой группы — это 100% от пенсии; Для второй группы — 90% от пенсии; Для третьей группы — 50% от пенсии.

Из-за этого сумма пенсии по инвалидности может существенно измениться в случае установления другой группы.

При этом в случае несвоевременного прохождения перекомиссии выплату пенсии по инвалидности прекратят с даты окончания срока действия справки от МСЭК.

Если после переоценки группа была повышена, то пенсия должна быть пересчитана в новом размере со дня ее установления на основе документов в деле и поданными в ПФУ дополнительно.

В случае снижения группы могут применять переходный подход с учетом месяца такого изменения.

В целом размер пенсии по инвалидности не может быть ниже минимального — 2595 грн для 2026 года.

Правила изменения группы инвалидности

Для того, чтобы изменить группу инвалидности на более высокую, гражданину необходимо собрать медицинскую историю и зафиксировать ухудшение здоровья. Для обоснования пересмотра инвалидности необходимо подготовить:

новое заключение врачей;

результаты медобследования;

выписки после стационарного лечения, протоколы операций или лечения;

предварительные выводы МСЭК или экспертной команды.

После этого комиссия или экспертная команда должна оценить медицинские факты и функциональные ограничения заявителя.

Также надо подготовить пакет документов и заявление на повторное оценивание с кратким описанием причины обращения (ухудшение состояния здоровья и новые диагнозы и т.д.).

В случае, если изменение группы будет влиять на пенсию, то в терорган ПФУ необходимо подать документы. Заявление можно предоставить также в электронном виде через портал е-услуг.

После этого ПФУ должен принять решение по заявлению в срок до 10 дней, а при необходимости дополнительной проверки — до 15 дней.

