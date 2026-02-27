Видео
Главная Финансы Новая группа инвалидности 2026 — как может измениться пенсия

Новая группа инвалидности 2026 — как может измениться пенсия

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 06:10
Переход на другую группу инвалидности — как это может повлиять на размер пенсии
Пожилой мужчина у врача и деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Нормы законодательства позволяют украинцам получать пенсии по инвалидности пожизненно, однако для некоторых необходимо проходить перекомиссию. Известно, как может измениться размер выплат и есть ли преимущества перехода на пенсию по возрасту.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на закон №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В вопросе преимуществ пенсии по инвалидности или по возрасту — нет однозначного общего ответа для всех, ведь размер выплат может отличаться в зависимости от личных заслуг и обстоятельств. Нормы закона предусматривают, что в случае наличия у человека права на различные виды пенсии, то может назначаться только один вид по выбору.

Выгода зависит от ряда факторов:

  • личного страхового стажа человека;
  • наличия дополнительного стажа для пенсии по инвалидности;
  • дохода, который берут за основу для исчисления пенсии;
  • наличия двух лет стажа после назначения пенсии по инвалидности;
  • права на доплаты и надбавки, которые предоставляются для одного вида пенсии и отсутствуют при другом.

В связи с этим ключевым в решении перехода с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту — предварительный расчет выплат и проверка документов для сохранения выплат из-за возможных технических ошибок или неучтенного стажа/заработной платы.

Изменение группы инвалидности и размер выплат

Согласно закону №1058, пенсию по инвалидности рассчитывают как процент от размера пенсии по возрасту.

  1. Для первой группы — это 100% от пенсии;
  2. Для второй группы — 90% от пенсии;
  3. Для третьей группы — 50% от пенсии.

Из-за этого сумма пенсии по инвалидности может существенно измениться в случае установления другой группы.

При этом в случае несвоевременного прохождения перекомиссии выплату пенсии по инвалидности прекратят с даты окончания срока действия справки от МСЭК.

Если после переоценки группа была повышена, то пенсия должна быть пересчитана в новом размере со дня ее установления на основе документов в деле и поданными в ПФУ дополнительно.

В случае снижения группы могут применять переходный подход с учетом месяца такого изменения.

В целом размер пенсии по инвалидности не может быть ниже минимального — 2595 грн для 2026 года.

Правила изменения группы инвалидности

Для того, чтобы изменить группу инвалидности на более высокую, гражданину необходимо собрать медицинскую историю и зафиксировать ухудшение здоровья. Для обоснования пересмотра инвалидности необходимо подготовить:

  • новое заключение врачей;
  • результаты медобследования;
  • выписки после стационарного лечения, протоколы операций или лечения;
  • предварительные выводы МСЭК или экспертной команды.

После этого комиссия или экспертная команда должна оценить медицинские факты и функциональные ограничения заявителя.

Также надо подготовить пакет документов и заявление на повторное оценивание с кратким описанием причины обращения (ухудшение состояния здоровья и новые диагнозы и т.д.).

В случае, если изменение группы будет влиять на пенсию, то в терорган ПФУ необходимо подать документы. Заявление можно предоставить также в электронном виде через портал е-услуг.

После этого ПФУ должен принять решение по заявлению в срок до 10 дней, а при необходимости дополнительной проверки — до 15 дней.

Ранее мы писали, кому предусмотрена возможность досрочного назначения пенсий после 50 лет. В частности, претендовать на такое право могут матери, которые воспитывали тяжелобольных детей.

Еще сообщалось, кто из одиноких пенсионеров по достижении 80-летнего возраста может получить государственную социальную денежную помощь на уход. Речь идет о доплате в более 1 тыс. грн в 2026 году.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
