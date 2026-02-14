Пенсии с 1 марта — кому из украинцев повысят пенсии на 5 тыс. грн

Мужчина и женщина пожилого возраста. Фото: Freepik

В марте 2026 года в Украине ожидается повышение пенсий для граждан за счет традиционной индексации выплат для компенсации роста цен. Также некоторые категории украинцев, которым государством гарантированы минимальные выплаты, получат на 5 тыс. грн больше.

О том, кто получит повышение весной, рассказывают Новини.LIVE.

Кому повысят пенсии на 5 тыс. грн

Согласно нововведениям, которые заработают с 1 марта, нетрудоспособные члены семьи (родители, жена/муж) погибших защитников или пропавших без вести, а также дети погибших военнослужащих, которым вместо пенсии назначается господдержка, она вырастет до 12,8 тыс. грн. Сейчас минимально выплачивают в таких случаях 7,8 тыс. грн.

Также повысится минимальная выплата для семей, где пенсия назначается для двух и более членов семьи погибших бойцов (исключение — нетрудоспособные родители, жена или муж), а государственная соцпомощь для двух и более детей. При таких обстоятельствах выплата будет равна минимум 10,02 тыс. грн на каждого члена семьи. Сейчас минимальная сумма составляет 6,1 тыс. грн.

При этом соответствующие выплаты будут подлежать ежегодной индексации, начиная с 1 марта 2027 года.

Индексация пенсионных выплат в марте 2026 года

Также в марте для большинства пенсионеров проиндексируют выплаты. Как свидетельствуют предварительные расчеты, размер повышения будет равен 12,1%. Точный процент индексации сообщают в конце зимы 2026 года после появления окончательных показателей по:

уровню инфляции в стране;

динамике роста заработных плат.

Повышение будет касаться только базового размера пенсии, без учета доплат.

Правительство не будет индексировать недавно назначенные пенсии (последние три года). Там пояснили, что индексация направлена на то, чтобы поднять размер выплат тем, кто давно вышел на пенсию.

Также не повысят выплаты для граждан, которые имеют "специальные пенсии": военные, судьи, прокуроры, чернобыльцы и другие категории, выплаты которых регулируют отдельные законы.

У кого еще вырастет пенсия в марте

На повышение выплат могут рассчитывать граждане, которым в феврале в течение месяца исполнилось 70, 75 и 80 лет. Речь идет о праве на возрастную надбавку.

Такие доплаты предоставят с марта в размерах в зависимости от возраста:

лицам, которым исполнилось 70-т, до достижения 75-летнего возраста — 300 грн;

лицам, достигшим 75-ти и 80-летнего возраста — 456 грн;

лицам, которым исполнилось 80 лет и более, — 570 грн.

Ключевым условием является размер пенсии человека — не должен превышать 10,34 тыс. грн.

Ранее мы писали, что украинцам, которые ухаживают за лицами с инвалидностью, могут засчитать этот период в стаж для права на пенсию. Однако следует соблюсти определенные условия.

Еще сообщалось, кто может получить социальную помощь вместо пенсионных выплат из-за недостатка страхового стажа в 2026 году. Для такой категории граждан вырос размер выплат.