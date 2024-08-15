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На 14% больше — в Украине третий месяц подряд дорожает голубое топливо

15 августа 2024 22:47
Ксения Симонова - Редактор
Цены на газ — в Украине голубое топливо прибавило в стоимости 14%
Бытовая газовая плита. Фото: Unsplush
Ксения Симонова - Редактор

В Украине фактическая стоимость реализации природного газа после продолжительного снижения растет третий месяц подряд. За этот период цена повысилась почти на 14%.

Обновленные данные приводит пресс-центр Министерства экономики.

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По данным ведомства, в прошлом месяце стоимость голубого топлива выросла еще на 1,1%, достигнув отметки в 12,699 тыс. гривен за 1 тыс. кубических метров без НДС.

"В соответствии с требованиями подпункта 69.31 пункта 69 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины для целей реализации положений статьи 252 настоящего Кодекса исчислена фактическая цена реализации для газа природного, добытого в Украине с 1 августа 2022 года, добываемой плательщиками пользование недрами для добычи природного газа, которая на июль 2024 года составляет 12 699,09 грн. за 1 тыс. м3", — объясняют в министерстве.

Таким образом, природный газ дорожает третий месяц после снижения цены в течение полугода. В мае фактическая стоимость впервые повысилась на 12%, до 12,46 тыс. гривен. Для сравнения, в июле 2023 года голубое топливо стоило 10,833 тыс. гривен.

 

цены на газ
Графика. Источник: Минэкономики

Стоимость природного газа в Европе

По данным Bloomberg, цены на газ в Европе находятся на уровне 440 долларов за 1 тыс. кубометров (18,2 тыс. гривен).

Стоимость снижается несколько дней подряд на фоне признаков того, что российское голубое топливо пока поставляется через Украину, что замедлило резкий рост ставок. Так, фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах упали на 1%, до 39,1 евро за мегаватт-час.

Как известно, негативно повлияли на рынок геополитические риски — сначала на Ближнем Востоке, а дальше в Восточной Европе. Это заставило трейдеров покупать защиту от высокой стоимости газа. Однако опасения стали утихать.

Ранее операция в Курской области привела к скачку цен на газ в Европе. Это произошло из-за опасений прекращения поставок после того, как РФ потеряла контроль над газоизмерительной станцией "Суджа". В целом цены с начала августа выросли на 9%.

 

цены на газ
Графика. Источник: Bloomberg

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине способствовать снижению стоимости электрической энергии в стране может запуск двух энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции за счет увеличения объема генерации. Также это станет залогом отсутствия блэкаутов.

Также мы писали, что главная компания-газопоставщик страны "Нефтегаз" рекомендует потребителям ресурса подготовиться к новому отопительному сезону. Речь идет о проверке газового оборудования, которая обойдется около 1 тыс. гривен.

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