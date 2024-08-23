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На 13% дешевле — на украинском рынке упали цены на базовый овощ

23 августа 2024 12:08
Ксения Симонова - Редактор
Цены на капусту — на украинском рынке дешевеет овощ борщевого набора
Столичный рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

На украинском рынке за последнюю неделю существенно упали цены на белокочанную капусту. Фермеры назвали причины, по которым начали отгружать базовый овощ дешевле.

Об этом сообщает проект EastFruit.

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Как отмечается, на этой неделе аграрии продают белокочанную капусту на 13% дешевле, чем было на прошлой неделе. Сейчас хозяйства предлагают по 17-24 грн/кг или за 0,41-0,58 долл./кг.

По словам экспертов, тенденция к снижению цен на белокочанную капусту среди хозяйств продиктована отсутствием спроса на эту продукцию из-за плохого качества.

Называют причиной сложившейся ситуации погодные условия в этом сезоне. Они отрицательно сказались на качестве средних сортов капусты.

"При сложившихся обстоятельствах фермеры готовы предоставлять скидки для покупателей, пытаясь тем самым ускорить реализацию некондиционного товара", — объясняют участники рынка.

Стоит отметить, что с середины июля текущего года капуста медленно дорожала из-за недостаточности предложения продукции от местных производителей. Фермеры тогда сетовали на уменьшение предложения из-за жаркой и засушливой погоды, которая наблюдалась фактически во всех регионах Украины в прошлом месяце.

Несмотря на падение стоимости, капуста в Украине в этом году стоит в среднем в 3,8 раза дороже против аналогичного периода 2023 года.

 

капуста цены
Динамика цен на капусту. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине пекари готовятся либо повышать цены на хлебобулочную продукцию, либо закрывать производство. Главными причинами назревания такого сложного выбора называют удорожание сырья, электроэнергии и других составляющих.

Также мы писали, что во Всеукраинском аграрном совете прогнозируют повышение цен на ряд продуктов питания. Главной причиной называют высокие затраты на энергию.

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