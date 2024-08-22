Ціни на хліб зростуть — пекарі нарікають на великі проблеми в галузі

Хліб у руках. Фото: smachno.ua

В Україні пекарі готуються або підвищувати ціни на хлібобулочну продукцію, або закривати виробництво. Головними причинами назрівання такого складного вибору називають подорожчання сировини, електроенергії та інших складових.

Про це повідомляє BBC News Україна.

Читайте також:

Проблеми хлібопекарської галузі

Як заявив директор компанії "Київхліб", голова Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко, основною причиною майбутнього подорожчання хліба є стрімке зростання цін на борошно, частка якого — 40% собівартості продукції.

Лише в останні кілька місяців вартість підскочила на 50%. Також прямують угору інші складові хліба.

За його словами, у квітні пекарі купували борошно по 10 тис. за тонну, а нині — по 15 тис. за тонну.

"До листопада очікується 16-16,2 тисячі", — прогнозує очільник Всеукраїнської асоціації пекарів.

Через дефіцит кадрів підприємства змушені підвищувати зарплати, що теж у підсумку відбивається на кінцевій ціні хлібобулочної продукції. Негативно впливає подорожчання електроенергії.

Новим ударом по цінах на хліб стане підвищення акцизів на пальне з вересня поточного року, адже подорожчає доставка продукції від підприємств до магазинів.

У зв'язку з цим, очікується, що вартість хліба може додати у ціні 15-20%, інакше — на хлібозаводи чекає припинення діяльності. Вже нині багато підприємств на межі зупинки та переходять на роботу в одну зміну.

"Якщо цього не станеться, багато хлібозаводів можуть просто зупинитися і в країні почнуться перебої з хлібом", — додав Дудченко.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Всеукраїнській аграрній раді прогнозують підвищення цін на низку продуктів харчування. Головною причиною називають високі витрати на енергію.

Також ми писали, що в Україні спостерігається стійка тенденція до зниження у вартості цукру у 2024 році. Через певні особливості під час війни солодкий продукт обіцяє стати ще дешевшим.