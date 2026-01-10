Муж и жена являются участниками боевых действий — какую льготу на оплату коммунальных услуг им назначат

Деньги и квитанция на коммуналку. Фото: Новини.LIVE

В Украине люди со статусом участника боевых действий (УБД) наделены правом получать определенные льготы от государства для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Однако существуют случаи, когда соответствующий статус имеют как жена, так и муж.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, как будет распределяться скидка на оплату коммунальных услуг для супругов.

Скидка на оплату коммуналки для УБД

В госструктуре напомнили, что предоставление УБД скидки на оплату ЖКУ регулируется Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Документ определяет, что участники боевых действий и члены их семей, которые живут вместе с ними, могут оформить скидку в 75% на оплату коммуналки, но в пределах установленных норм потребления.

Если же удостоверение УБД имеют и муж, и жена, скидка не будет суммироваться, даже если они будут жить в одном доме.

"В случае проживания по одному адресу скидка не суммируется, а предоставляется в размере 75% платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах установленных норм на двух человек", — пояснили в ПФУ.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 января 2026 года действует обновленный предельный уровень дохода, при котором появляется право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Так, прожиточный минимум для трудоспособных лиц отныне составляет 3 328 гривен. Этот показатель умножают на коэффициент 1,4. После округления предельный доход составил 4 660 гривен на одного человека — именно эта цифра и является новым ориентиром для начисления льгот в 2026 году.

