Пільги на комуналку у 2026 році — нова максимальна сума доходу

ПФУ підвищив ліміт доходу для пільг на комуналку у 2026 році
З 1 січня 2026 року в Україні змінився граничний рівень доходу, який дає право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Поріг переглянули через зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Частина домогосподарств тепер знову може претендувати на державну підтримку, повідомили у Пенсійному фонді України.
Як рахують новий поріг доходу
Право на пільги мають родини, у яких середньомісячний дохід на одну особу не перевищує межу податкової соціальної пільги. У 2026 році цей показник перерахували.
Прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня становить 3 328 грн. Його множать на коефіцієнт 1,4. Після округлення граничний дохід склав 4 660 грн на одну особу — саме цей рівень і є новим орієнтиром для нарахування пільг у 2026 році.
Якщо дохід перевищує ліміт
У ПФУ пояснюють, що у тому разі, якщо середньомісячний дохід на одного члена сім’ї вищий за 4 660 грн, автоматичне право на пільгу втрачається.
Водночас це не означає, що допомоги не буде зовсім. У таких випадках радять звертатися за оформленням житлової субсидії. Вона розраховується індивідуально, з урахуванням доходів родини та фактичних витрат на комунальні послуги.
Кому пільги зберігаються незалежно від доходу
Оновлення доходного порогу не зачіпає окремі категорії громадян. Пільги на оплату житлово-комунальних послуг без урахування доходів, як і раніше, надаються:
- учасникам бойових дій;
- особам з інвалідністю внаслідок війни;
- членам сімей загиблих захисників і захисниць України.
Подати заяву на пільгу або субсидію можна дистанційно, через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.
