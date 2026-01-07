Відео
Головна Фінанси ПФУ підвищив ліміт доходу для пільг на комуналку у 2026 році

ПФУ підвищив ліміт доходу для пільг на комуналку у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 13:30
Пільги на комуналку у 2026 році — нова максимальна сума доходу
Люди похилого віку вивчають документи. Фото: Freepik

З 1 січня 2026 року в Україні змінився граничний рівень доходу, який дає право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Поріг переглянули через зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Частина домогосподарств тепер знову може претендувати на державну підтримку, повідомили у Пенсійному фонді України

Читайте також:

Як рахують новий поріг доходу

Право на пільги мають родини, у яких середньомісячний дохід на одну особу не перевищує межу податкової соціальної пільги. У 2026 році цей показник перерахували.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня становить 3 328 грн. Його множать на коефіцієнт 1,4. Після округлення граничний дохід склав 4 660 грн на одну особу — саме цей рівень і є новим орієнтиром для нарахування пільг у 2026 році. 

Якщо дохід перевищує ліміт

У ПФУ пояснюють, що у тому разі, якщо середньомісячний дохід на одного члена сім’ї вищий за 4 660 грн, автоматичне право на пільгу втрачається.

Водночас це не означає, що допомоги не буде зовсім. У таких випадках радять звертатися за оформленням житлової субсидії. Вона розраховується індивідуально, з урахуванням доходів родини та фактичних витрат на комунальні послуги.

Кому пільги зберігаються незалежно від доходу

Оновлення доходного порогу не зачіпає окремі категорії громадян. Пільги на оплату житлово-комунальних послуг без урахування доходів, як і раніше, надаються:

  • учасникам бойових дій;
  • особам з інвалідністю внаслідок війни;
  • членам сімей загиблих захисників і захисниць України.

Подати заяву на пільгу або субсидію можна дистанційно, через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Раніше ми писали, що з 1 січня українці, яким вже виповнилося 40 років, можуть отримати 2 тисячі гривень на медичне обстеження. 

Також дізнайтеся про податкову знижку за оренду житла — хто має на неї право у 2026 році.

комунальні послуги прожитковий мінімум пільги доходи Пенсійний Фонд
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
