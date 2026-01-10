Відео
Головна Фінанси Чоловік та дружина з УБД — яку знижку на комуналку отримають

Чоловік та дружина з УБД — яку знижку на комуналку отримають

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 19:35
Чоловік та дружина є учасниками бойових дій — яку пільгу на оплату комунальних послуг їм призначать
Гроші й квитанція на комуналку. Фото: Новини.LIVE

В Україні люди зі статусом учасника бойових дій (УБД) наділені правом отримувати певні пільги від держави для оплати житлово-комунальних послуг. Однак існують випадки, коли відповідний статус мають як дружина, так і чоловік.  

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, як розподілятиметься знижка на оплату комунальних послуг для подружжя.

Читайте також:

Знижка на оплату комуналки для УБД

У держструктурі нагадали, що надання УБД знижки на оплату ЖКП регулюється Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Документ визначає, що учасники бойових дій та члени їхніх сімей, які живуть разом з ними, можуть оформити знижку у 75% на оплату комуналки, але в межах встановлених норм споживання.

Якщо ж посвідчення УБД мають і чоловік, і дружина, знижка не сумуватиметься, навіть якщо вони житимуть в одному помешканні.

"В разі проживання за однією адресою знижка не сумується, а надається в розмірі 75% плати за житлово-комунальні послуги в межах установлених норм на двох осіб", — пояснили у ПФУ.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року діє оновлений граничний рівень доходу, за яким з'являється право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Так, прожитковий мінімум для працездатних осіб відтепер становить 3 328 гривень. Цей показник множать на коефіцієнт 1,4. Після округлення граничний дохід склав 4 660 гривень на одну особу — саме ця цифра і єновим орієнтиром для нарахування пільг у 2026 році. 

Раніше ми розповідали, які пільги у 2026 році залишаться для військовослужбовців з УБД. Відомо, чи відбулися якісь зміни з 1 січня. Також дізнавайтесь, хто з УБД може поза чергою отримати житло

комунальні послуги пільги УБД Пенсійний Фонд знижки
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
