Цены на муку, рис, сахар и макароны: что выгоднее покупать оптом

Женщина покупает продукты в магазине. Фото: magnific.com

Большая упаковка не всегда означает выгодную покупку. На одних продуктах разница между оптовой и розничной ценой может достигать сотен гривен, тогда как на других экономии почти нет. Сравниваем цены и объясняем, когда закупка большими партиями действительно помогает сократить расходы семейного бюджета.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на данные Minfin.

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Опт или розница — как правильно сравнивать цены

Покупка продуктов большими партиями может быть способом сократить расходы семейного бюджета. Однако сама по себе большая упаковка не гарантирует более низкую цену.

Чтобы понять, действительно ли есть экономия, нужно привести товары к одинаковой единице измерения. Для круп, муки, сахара и макарон это обычно цена за 1 кг, а для масла — за 1 литр или одинаковый объем.

Minfin ежедневно отслеживает цены на основные продукты в крупных торговых сетях, в частности Auchan, Fozzy, Megamarket, Metro, Novus и Varus. На сайте публикуются средние розничные цены на бакалейные товары.

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По данным Minfin, средняя цена пшеничной муки "Хуторок" составляет 36,72 грн за 1 кг. Упаковка весом 2 кг стоит в среднем 72,64 грн, то есть примерно 36,32 грн за килограмм.

Средняя цена длиннозерного риса составляет около 63 грн за 1 кг, гречки — 78,35 грн, макарон "перья" — 35,65 грн, а кристаллического сахара — 35,05 грн за килограмм.

Рафинированное подсолнечное масло "Олейна" стоит в среднем 107,30 грн за 850 мл.

Именно эти цифры можно использовать в качестве ориентира при проверке оптового предложения. Если цена большой упаковки после пересчёта на килограмм или литр выше, покупать больший объем только из-за пометки "опт" не имеет смысла.

Когда крупная закупка может быть выгодной

Больше всего смысла покупать продукты крупными партиями имеет в случае товаров с длительным сроком хранения. Это, в частности, мука, рис, крупы, сахар и макаронные изделия.

Особенно удобна такая схема для нескольких семей. Например, вместо того чтобы одна семья покупала большой мешок продукта, его можно разделить между несколькими покупателями. В таком случае каждая семья получает нужное количество, а общую стоимость можно сравнить с розничной ценой за тот же объем.

Но перед совместной закупкой нужно учитывать не только цену товара. К расходам могут добавиться доставка, упаковка и другие сопутствующие платежи.

Когда оптовая покупка не приносит экономии

Большая упаковка может оказаться невыгодной, если цена за килограмм или литр не ниже розничной.

Например, если в магазине продукт стоит 35 грн за килограмм, а оптовая партия после пересчета оборачивается 36 грн за килограмм, покупать больший объем не имеет финансового смысла.

Также стоит учитывать срок годности. Если семья покупает слишком много продукта и часть испортится или останется неиспользованной, потенциальная экономия исчезнет.

Как быстро проверить, выгоден ли опт

Расчет можно сделать за несколько секунд. Нужно разделить общую цену упаковки на ее вес или объем.

Например, если упаковка весом 20 кг стоит 600 грн, один килограмм обойдется в 30 грн. Если аналогичный товар в магазине стоит 35 грн/кг, разница составляет 5 грн на каждый килограмм.

За все 20 кг потенциальная экономия составит 100 грн. Именно так следует сравнивать любое оптовое предложение с розничной ценой.

Что следует учесть перед совместной закупкой

Перед оплатой большой партии стоит проверить, сравниваются ли одинаковые товары. Бренд, сорт, качество, фасовка и срок годности могут отличаться, поэтому просто сопоставлять две цены недостаточно.

Также нужно добавить в расчет стоимость доставки. Если оптовая партия стоит дешевле, но её доставка обходится дорого, конечная цена за килограмм может вырасти.

Поэтому самое простое правило таково: сначала сравнить цену за килограмм или литр, затем добавить стоимость доставки и только после этого решать, выгодна ли закупка.

В то же время не стоит покупать продукт только из-за возможности получить более низкую цену. Если семья не использует весь запас до истечения срока годности, такая покупка может оказаться дороже обычной розничной.

Что выгоднее для семейного бюджета

Покупка продуктов оптом может снизить расходы, но только в том случае, если цена за килограмм или литр действительно ниже розничной. Перед оплатой большой партии стоит также учесть доставку, срок годности и количество продукта, которое семья реально израсходует.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в сентябре цены на крупы выросли, а месячный запас основных продуктов для одного человека обходится примерно в 380 грн. Больше всего за месяц подорожала гречка, а рис и пшено также стали дороже. При крупной закупке даже несколько гривен разницы на килограмм могут повлиять на общие расходы.

Также Новини.LIVE писали, сколько стоит домашняя консервация овощей в сентябре. Литровая банка огурцов обходится примерно в 50 грн, а помидоров — в более чем 51 грн с учетом всех ингредиентов и электроэнергии. Поэтому перед заготовкой стоит учитывать не только цену овощей, но и полную себестоимость готовой банки.