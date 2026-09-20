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Главная Финансы Осенний гардероб: на каких вещах можно сэкономить в секонд-хенде

Осенний гардероб: на каких вещах можно сэкономить в секонд-хенде

Ua ru
20 сентября 2026 14:30
Магазин или секонд-хенд: где выгоднее покупать одежду на осень
Женщина выбирает одежду. Фото: pexels.com

Составить осенний гардероб можно как в обычном магазине, так и в секонд-хенде, но цена вещей одной и той же категории может отличаться в несколько раз. Пальто, свитер или куртку в хорошем состоянии реально найти за несколько сотен гривен, тогда как новая одежда стоит тысячи. В то же время на обуви экономия не всегда оправдана.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на актуальные предложения магазинов и площадок с подержанной одеждой.

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Пальто — одна из самых выгодных покупок в секонд-хенде

Верхняя одежда — категория, где разница между новой и подержанной вещью может быть особенно ощутимой.

Например, в актуальной осенней коллекции Estro женские пальто стоят от 10 989 до 14 989 грн. Отдельные модели продаются со скидкой за 11 040 грн.

На Shafa при этом есть женские пальто в хорошем или идеальном состоянии за 300–1 000 грн. Среди актуальных предложений есть, в частности, пальто за 500 грн, 600 грн и 1 000 грн.

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То есть если вместо нового пальто за 10 989 грн найти подержанную модель за 600 грн, разница составит 10 389 грн. Даже если сравнивать с пальто за 1 000 грн, потенциальная экономия составит почти 10 тыс. грн.

Именно пальто имеет смысл искать в секонд-хенде или среди качественных вещей, которые продают после недолгого использования. Перед покупкой стоит проверить ткань, подкладку, швы, пуговицы, молнию и состояние воротника и манжет.

Особенно выгодной такая покупка может быть для классических моделей, которые не зависят от мимолетной моды.

Свитер — покупка в секонд-хенде может сэкономить сотни гривен

С теплым свитером ситуация аналогична, хотя разница в цене уже не такая огромная.

Например, женский свитер LC Waikiki сейчас стоит 849 грн. В составе модели — акрил, полиэстер и эластан.

На OLX есть подержанный женский свитер за 470 грн. Продавец отмечает, что он в состоянии 8/10 и состоит из 75% акрила и 25% полиэстера.

Разница составляет 379 грн, или примерно 45% от цены нового свитера.

При этом в секонд-хенде можно искать не только самые дешевые трикотажные вещи. Если удастся найти качественный свитер с шерстью или кашемиром в хорошем состоянии, экономия по сравнению с новой вещью может быть значительно больше.

Но перед покупкой нужно проверить, нет ли катышков, растянутых манжет, потертостей и деформации ткани.

Куртку выгодно искать среди подержанных вещей

В новых коллекциях осенняя верхняя одежда стоит уже несколько тысяч гривен. Например, в Estro актуальные модели курток продаются примерно за 3 210–4 890 грн после скидок.

В то же время на OLX есть подержанная женская куртка за 327 грн.

Если сравнить её с новой курткой за 3 210 грн, разница составит 2 883 грн.

Конечно, это не означает, что куртка за 327 грн будет полным аналогом новой модели за 3 210 грн. Здесь важны бренд, материал, утеплитель и состояние. Однако именно базовые куртки, джинсовые модели, бомберы и другая верхняя одежда без сложных технологических особенностей часто можно найти среди подержанных вещей.

Если куртка нужна для повседневного ношения в городе, заглянуть в секонд-хенд перед покупкой новой вещи может быть финансово оправданно.

Джинсы — покупка в секонд-хенде имеет смысл, но нужно рассчитывать

Джинсы также относятся к вещам, на которых можно сэкономить, если покупатель готов потратить время на поиски.

На OLX сейчас есть подержанные женские джинсы по цене от 300 до 1 300 грн, а также более дорогие брендовые варианты. Например, среди актуальных объявлений есть модели по 300, 450, 550, 600, 700, 890 и 1 100 грн.

Есть и новые предложения: например, джинсы Zara продаются за 1 490 грн, а другие новые модели — примерно за 1 550–2 000 грн.

Поэтому даже на обычных джинсах разница может составлять 500–1 000 грн.

Здесь особенно важно проверять не только внешний вид, но и состояние ткани между ногами, на коленях, молнию, пуговицы и швы. Если джинсы уже сильно растянулись или ткань стала тонкой, низкая цена может оказаться не такой выгодной.

А вот на осенней обуви экономить стоит осторожнее

С ботинками ситуация иная. Новую женскую осенне-зимнюю обувь в магазинах сейчас можно найти по цене примерно от 2 000–3 000 грн, а брендовые модели стоят 5 000 грн и больше. В актуальных предложениях Intertop, например, есть модели по цене 2 019, 2 139, 2 990, 3 190 и 3 749 грн после скидок.

Подержанные ботинки на площадках объявлений стоят значительно дешевле — встречаются предложения по 400–600 грн, в частности кожаные демисезонные модели.

На первый взгляд экономия может составить более 2 000 грн. Однако именно такая обувь таит в себе скрытые риски: предыдущий владелец уже мог придать стельке форму своей стопы, подошва могла частично износиться, а материал — утратить водостойкость.

Поэтому, если ботинки нужны на весь сезон и для ежедневной носки, покупка новой пары может быть более предсказуемым вариантом. Подержанная обувь имеет смысл только при очень хорошем состоянии, небольшом сроке использования и цене, которая действительно компенсирует риски.

Что лучше покупать новым

Есть категории, где экономия на подержанной вещи не всегда оправдана.

Прежде всего это:

  • нижнее белье;
  • термобелье;
  • вещи, которые сложно качественно продезинфицировать;
  • обувь для ежедневного длительного ношения, если она уже была активно использована;
  • техническая верхняя одежда, если важны водонепроницаемость, утеплитель или специальные мембраны.

Здесь лучше оценивать не только цену, но и остаточный ресурс вещи.

Что выгоднее искать в секонд-хенде

Наибольший потенциал для экономии имеют вещи, у которых износ не оказывает критического влияния на функциональность:

  • пальто;
  • классические куртки;
  • свитеры;
  • рубашки;
  • джинсы;
  • жакеты и пиджаки;
  • жилеты.

Судя по актуальным предложениям, видно, что на отдельных вещах разница между новой и подержанной покупкой может составлять сотни или даже тысячи гривен. Например, пальто за 10 989 грн по сравнению с подержанным за 600 грн — это потенциальная разница в 10 389 грн, а свитер за 849 грн по сравнению с подержанным за 470 грн — 379 грн.

Впрочем, сравнивать нужно именно аналогичные вещи по материалу, состоянию и качеству, а не просто самую дешёвую вещь из секонд-хенда с самой дорогой новой.

Как не превратить дешевую покупку в переплату

Перед оплатой в секонд-хенде стоит потратить несколько минут на проверку.

Нужно осмотреть швы, молнии, пуговицы, карманы, манжеты и воротник. На пальто или куртке стоит проверить подкладку и места, где ткань чаще всего трется. В свитере — катышки, растяжки и деформацию. В джинсах — внутреннюю часть бедер, колени и пояс.

Также стоит обратить внимание на состав ткани. Дешевая вещь с сильным износом может быстро потерять вид, и тогда вместо экономии придется покупать новую.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как найти качественную одежду в секонд-хенде по разным сортам и не переплатить. Стоимость вещей в таких магазинах может существенно различаться в зависимости от их состояния, бренда и категории. Поэтому перед покупкой стоит оценивать не только цену, но и качество вещи, а также ее реальное состояние.

Также Новини.LIVE писали, как украинцы могут зарабатывать на старой одежде, продавая вещи, которые больше не носят. Продажа ненужных вещей позволяет освободить место в гардеробе и вернуть часть денег, потраченных на их покупку. Особенно это актуально перед обновлением гардероба к новому сезону.

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Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка

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