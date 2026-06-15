Зарплаты в Украине: кому из специалистов платят в среднем 70 000 грн в июне

Работница на предприятии, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В столице Украины средняя заработная плата некоторых работников выросла до более чем 70 000 грн по состоянию на июнь 2026 года. В связи с нехваткой узкопрофильных специалистов работодатели подняли суммы от 15% до 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию одного из кадровых порталов.

Кто получает среднюю зарплату свыше 70 000 грн в Киеве

Как свидетельствуют данные сайта по поиску работы Work.ua, в Киеве у ряда специалистов за последний год средняя заработная плата превысила отметку 70 000 грн. В частности, по состоянию на июнь такую сумму обещают по вакансии "Директор по строительству" (руководитель строительного отдела/руководитель строительного проекта).

Соответствующий показатель на 17% выше по сравнению с июнем прошлого года, когда таким работникам предлагали в среднем 60 000 грн. Речь идет о медиане зарплат, рассчитанной на основе данных 40 вакансий, размещенных на сайте за последние три месяца. В то же время за год количество предложений такой работы увеличилось на 11%.

График изменения зарплаты. Источник: work.ua

Также работодатели пересмотрели зарплаты по вакансиям "Ортопед" в Киеве. За последний год сумма выросла на 56%, сейчас такие врачи в среднем зарабатывают 70 000 грн. К такому выводу пришли на основе данных 50 вакансий, размещенных за предыдущие три месяца. В то же время потребность в таких специалистах за год выросла на 72%.

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Динамика изменения зарплаты. Источник: work.ua

Кроме того, увеличилась зарплата у "автомаляров", которые в среднем в Киеве зарабатывают 75 000 грн. Это на 15% больше по сравнению с июнем 2025 года. Медиану заработных плат рассчитали по данным 156 вакансий, размещенных на портале за квартал. За последний год количество предложений такой работы выросло на 19%. 70 000 грн зарплаты предлагают и автоэлектрикам. Доход за предыдущий год вырос на 17%.

График изменения зарплаты. Источник: work.ua

Также в списке тех, у кого средняя зарплата превысила отметку 70 000 грн:

Бизнес-аналитик — 76 000 грн (год назад платили 50 000 грн);

Стоматолог — 75 000 грн (год назад — 65 000 грн);

Главный инженер — 70 000 грн (год назад было 60 000 грн);

Каменщик — 70 000 грн (год назад платили 42 000 грн).

Как изменилась средняя зарплата в Киеве

По данным кадрового портала, в июне 2026 года средняя заработная плата по вакансиям в Киеве составляет 35 000 грн. За последние месяцы она не изменилась, однако в начале марта была на уровне 33 900 грн, а в начале января — 32 500 грн.

За последний год средняя оплата труда повысилась на 17%. В прошлом году соответствующий показатель находился на уровне 30 000 грн.

Динамика изменения зарплаты за последний год. Источник: work.ua

Среднюю заработную плату рассчитали по данным 54 104 предложений о работе, размещенных на портале за последние три месяца.

Еще Новини.LIVE сообщали, что по данным Государственной службы статистики Украины за первый квартал, граждане в Украине зарабатывали в среднем 28 885 грн в месяц. При этом оплата труда мужчин и женщин отличается следующим образом: мужчины получают 33 798 грн, а женщины — 24 791 грн.

Ранее Новини.LIVE писали, какую заработную плату получают кассиры в АТБ. Суммы существенно различаются в зависимости от города. В частности, в Хмельницком и Ровно платят 20 000 грн, в Тернополе — 22 000 грн, в Луцке — 24 000 грн, во Львове — 28 000 грн.