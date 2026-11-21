Мужчина проверяет документы. Фото: magnific.com

Банк может списать клиенту кредит, однако списание основной суммы долга не всегда означает, что заемщик больше ничего не должен. При определенных условиях прощенная задолженность становится налогооблагаемым доходом, и тогда человеку придется уплатить 18% НДФЛ и 5% военного сбора. В то же время закон предусматривает исключения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

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Когда за списанный кредит придется платить налог

Если банк по собственному решению прощает основную сумму кредита до истечения срока исковой давности, такая операция при определенных условиях считается получением дополнительного блага. То есть списанный долг может превратиться в налогооблагаемый доход физического лица.

В то же время Налоговый кодекс предусматривает необлагаемый порог. Он составляет 25% минимальной заработной платы, установленной на 1 января года, в котором кредитор простил долг.

В 2026 году минимальная заработная плата на начало года составляет 8 647 грн, поэтому необлагаемый порог равен 2 161,75 грн.

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Если основная сумма прощенного кредита не превышает этот предел, налог не начисляется. Если же она больше, возникает налогооблагаемый доход, за исключением случаев, для которых законодательство предусматривает отдельные льготы.

Какие налоги нужно уплатить за прощенный долг

К налогооблагаемому доходу в виде прощенной основной суммы кредита применяются два налога:

18% — налог на доходы физических лиц;

5% — военный сбор.

Общая ставка составляет 23%. Однако она касается именно той части задолженности, которая в соответствии с законодательством признается налогооблагаемым доходом.

Важно также различать основную сумму кредита и прочие начисления. Прощенные проценты, комиссии, штрафы и пеня при предусмотренных законом условиях не включаются в налогооблагаемый доход.

Кто должен уплатить налог после списания кредита

Обязанность заемщика зависит от того, сообщил ли банк о списании долга в установленном порядке.

Кредитор может сделать это одним из трех способов:

отправить заказное письмо с уведомлением о вручении;

заключить с заемщиком соответствующий договор;

вручить уведомление лично под подпись.

Если банк надлежащим образом уведомил человека о списании налогооблагаемой суммы, он должен самостоятельно задекларировать полученный доход и уплатить соответствующие налоги.

Если же кредитор не уведомил заемщика в установленном законом порядке, обязанности налогового агента должен выполнить сам банк. В таком случае именно финансовое учреждение должно начислить, удержать и уплатить налоги.

Когда за списанный кредит можно не платить налог

Не каждое списание задолженности влечет за собой дополнительные налоговые расходы. Законодательство предусматривает несколько исключений.

В частности, в налогооблагаемый доход при определенных условиях не включаются:

основная сумма прощенного долга, не превышающая необлагаемый порог;

списанные проценты, комиссии, штрафы и пени;

основная сумма долга по отдельным валютным ипотечным кредитам, обеспеченным жилой недвижимостью;

отдельные долги, аннулированные в соответствии с законодательством о потребительском кредитовании.

Также действуют специальные правила для физических лиц, которых освобождают от долгов в рамках процедуры неплатежеспособности.

Поэтому перед уплатой налогов заемщику важно проверить документы банка и выяснить, какую именно часть задолженности ему простили. От этого зависит, возникнет ли налоговое обязательство.

Когда подавать декларацию по списанному кредиту

Если банк списал облагаемую налогом основную сумму кредита в 2026 году и надлежащим образом уведомил об этом заемщика, человек должен подать декларацию об имущественном положении и доходах.

Предельные сроки следующие:

до 1 мая 2027 года — подача налоговой декларации;

до 1 августа 2027 года — уплата НДФЛ и военного сбора.

В то же время подавать декларацию только из-за списания кредита не нужно, если списанная сумма не облагается налогом или банк как налоговый агент самостоятельно выполнил все необходимые налоговые обязательства.

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