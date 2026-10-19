В руках женщины — почти пустой кошелек. Фото: Новини.LIVE

Когда кредиты и другие долги становятся непосильными, украинцы могут рассмотреть возможность применения процедуры неплатежеспособности физического лица. Однако обращение в суд не означает, что избавиться от задолженности удастся без затрат. В 2026 году необходимо учитывать вознаграждение арбитражного управляющего, возможную оплату юридического сопровождения и другие расходы, связанные с делом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Кодекс Украины о процедурах банкротства.

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Сколько стоит оформить банкротство в 2026 году

Стоимость процедуры зависит от обстоятельств дела, продолжительности рассмотрения и необходимости привлечения юристов. Одной из основных статей расходов является вознаграждение арбитражного управляющего, сопровождающего процедуру реструктуризации долгов.

По общему правилу, установленному Кодексом Украины о процедурах банкротства, основное вознаграждение управляющего реструктуризацией составляет пять прожиточных минимумов для трудоспособных лиц за каждый месяц исполнения полномочий.

С 1 января 2026 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3 328 грн. Соответственно, месячное вознаграждение управляющего по этой формуле составляет 16 640 грн, а за три месяца — 49 920 грн.

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Эта сумма является расчетным ориентиром для трех месяцев вознаграждения, а не полной стоимостью процедуры банкротства. Фактические расходы могут отличаться в зависимости от продолжительности процедуры, применимых законодательных норм и способа оплаты услуг арбитражного управляющего.

За что еще придется платить должнику

Помимо вознаграждения арбитражного управляющего, человек может потратить деньги на подготовку заявления, сбор документов и юридическое сопровождение. Стоимость таких услуг определяет конкретный специалист или компания, поэтому единого тарифа для всех дел нет.

Например, если юридическое сопровождение стоит 30 000 грн, а расходы на управляющего за три месяца составляют 49 920 грн, общая ориентировочная сумма составит 79 920 грн. Это условный расчет, а не установленная законом цена процедуры.

Перед заключением договора стоит попросить юриста предоставить письменную смету и объяснить, какие услуги входят в стоимость. Отдельно следует уточнить, предусмотрены ли дополнительные платежи и как будет оплачиваться работа управляющего, если дело затянется.

Нужно ли платить судебный сбор

При оценке расходов нужно учитывать не только оплату специалистов, но и процессуальные нормы. Для заявления физического лица об открытии производства по делу о неплатежеспособности предусмотрены специальные положения законодательства, поэтому судебный сбор не стоит автоматически добавлять в смету без проверки действующей редакции норм.

Также до подачи заявления необходимо выяснить актуальные требования к авансированию вознаграждения арбитражного управляющего. В законодательстве предусмотрены правила относительно подтверждения оплаты и особенностей ее осуществления, а их применение зависит от обстоятельств конкретного дела.

Гарантирует ли банкротство списание всех долгов

Открытие производства не означает автоматического аннулирования задолженности. Суд проверяет обстоятельства дела, финансовое положение лица и представленные документы, а дальнейший результат зависит от хода процедуры и соблюдения требований законодательства.

В рамках дела может применяться реструктуризация долгов — согласование порядка и сроков их погашения. Если восстановить платежеспособность не удается, закон предусматривает процедуру погашения долгов, которая может включать реализацию имущества. В то же время законодательство устанавливает исключения в отношении обязательств, которые не подлежат списанию.

Поэтому перед началом процедуры важно оценить не только размер задолженности, но и собственные доходы, имущество, состав кредиторов и возможные расходы. Окончательное решение следует принимать после консультации со специалистом, который проверит документы и объяснит возможные последствия.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что продажа имущества должника не гарантирует возврата всех денег кредиторам. Если на средства претендуют несколько взыскателей, выплаты производятся с учетом установленной законом очередности. Поэтому кредитору важно проверить, хватит ли вырученной суммы для погашения задолженности.

Также Новини.LIVE сообщали, что после смерти заемщика кредитный долг при определенных условиях могут унаследовать родственники. Ответственность наследников ограничивается стоимостью имущества, которое они унаследовали. Перед погашением кредита семье следует проверить сумму задолженности и документы, на основании которых банк требует деньги.