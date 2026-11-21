Чоловік перевіряє документи. Фото: magnific.com

Банк може пробачити клієнту кредит, однак списання основної суми боргу не завжди означає, що позичальник більше нічого не винен. За певних умов прощена заборгованість стає оподатковуваним доходом, і тоді людині доведеться сплатити 18% ПДФО та 5% військового збору. Водночас закон передбачає винятки.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу України.

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Коли за списаний кредит доведеться платити податок

Якщо банк за власним рішенням прощає основну суму кредиту до закінчення строку позовної давності, така операція за певних умов вважається отриманням додаткового блага. Тобто списаний борг може перетворитися на оподатковуваний дохід фізичної особи.

Водночас Податковий кодекс передбачає неоподатковуваний поріг. Він становить 25% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому кредитор пробачив борг.

У 2026 році мінімальна зарплата на початок року становить 8 647 грн, тому неоподатковуваний поріг дорівнює 2 161,75 грн.

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Якщо основна сума прощеного кредиту не перевищує цю межу, податок не нараховується. Якщо ж вона більша, виникає оподатковуваний дохід, за винятком випадків, для яких законодавство передбачає окремі пільги.

Які податки потрібно сплатити за прощений борг

До оподатковуваного доходу у вигляді прощеної основної суми кредиту застосовуються два платежі:

18% — податок на доходи фізичних осіб;

5% — військовий збір.

Загальна ставка становить 23%. Однак вона стосується саме тієї частини заборгованості, яка відповідно до законодавства визнається оподатковуваним доходом.

Важливо також розрізняти тіло кредиту та інші нарахування. Прощені відсотки, комісії, штрафи й пеня за передбачених законом умов не включаються до оподатковуваного доходу.

Хто має сплатити податок після списання кредиту

Обов'язок позичальника залежить від того, чи повідомив банк про прощення боргу в установленому порядку.

Кредитор може зробити це одним із трьох способів:

надіслати рекомендований лист із повідомленням про вручення;

укласти з позичальником відповідний договір;

вручити повідомлення особисто під підпис.

Якщо банк належним чином повідомив людину про списання оподатковуваної суми, вона повинна самостійно задекларувати отриманий дохід і сплатити відповідні податки.

Якщо ж кредитор не повідомив позичальника у визначений законом спосіб, обов'язки податкового агента має виконати сам банк. У такому разі саме фінансова установа повинна нарахувати, утримати та сплатити податки.

Коли за прощений кредит можна не платити податок

Не кожне списання заборгованості створює додаткові податкові витрати. Законодавство передбачає декілька винятків.

Зокрема, до оподатковуваного доходу за визначених умов не включаються:

основна сума прощеного боргу, яка не перевищує неоподатковуваного порогу;

списані відсотки, комісії, штрафи та пеня;

основна сума боргу за окремими валютними іпотечними кредитами, забезпеченими житловою нерухомістю;

окремі борги, анульовані відповідно до законодавства про споживче кредитування.

Також спеціальні правила діють для фізичних осіб, яких звільняють від боргів у межах процедури неплатоспроможності.

Тому перед сплатою податків позичальнику важливо перевірити документи банку та з'ясувати, яку саме частину заборгованості йому пробачили. Від цього залежить, чи виникне податкове зобов'язання.

Коли подавати декларацію за списаний кредит

Якщо банк пробачив оподатковувану основну суму кредиту у 2026 році та належним чином повідомив про це позичальника, людина повинна подати декларацію про майновий стан і доходи.

Граничні строки такі:

до 1 травня 2027 року — подання податкової декларації;

до 1 серпня 2027 року — сплата ПДФО та військового збору.

Водночас подавати декларацію лише через списання кредиту не потрібно, якщо прощена сума не оподатковується або банк як податковий агент самостійно виконав усі необхідні податкові зобов'язання.

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