Главная Финансы Минимальная пенсия 6 000 грн — когда будет пенсионная реформа в Украине

Минимальная пенсия 6 000 грн — когда будет пенсионная реформа в Украине

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 12:53
Минимальная пенсия 6 000 грн — в Мисоцполитики объяснили, когда люди в Украине начнут жить лучше
Пожилая женщина получает пенсию. Фото: УНИАН

В Украине готовится пенсионная реформа, которая в частности предусматривает повышение минимальной пенсии до 6 000 грн. Сроки внедрения изменений зависят от наличия финансов, согласования с Минфином и международными партнерами.

Об этом рассказал министр социальной политики Денис Улютин в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Читайте также:

В чем будет заключаться пенсионная реформа

"Пенсионная реформа для нас это не просто обычный шаг. Мы должны понимать, что в целом пенсионная система после реформирования должна быть более честной, прозрачной и стабильной со стороны именно финансовой устойчивости", — подчеркнул чиновник.

По словам Улютина, реформа должна базироваться на трех принципах:

  1. Недопущение бедности в пенсионном возрасте (минимальная пенсия — 6 000 грн).
  2. Справедливый подход для людей с длительным стажем и невысокими зарплатами.
  3. Переход от специальных пенсий к профессиональным накопительным системам.

"Сейчас эти элементы перемешаны в пенсионной системе. Поэтому мы стремимся это отработать и починить", — добавил министр.

 

Когда заработает пенсионная реформа

Улютин пояснил, что концепция реформы уже готова, сейчас Минсоцполитики проводит согласование с Министерством финансов и международными партнерами на предмет ее устойчивости.

В частности ведомство работает над долгосрочным финансовым и демографическим моделированием более чем на 10 лет. Это необходимо, чтобы избежать краткосрочного эффекта без надлежащего ресурса в будущем.

После завершения расчетов реформу вынесут на общественное обсуждение.

"Мы стараемся сделать уже в этом году. Но все же моделирование — это сложная вещь. Мы анализируем каждую запись и каждый счет в пенсионной системе, чтобы понимать, действительно ли реформа будет работать", — пояснил министр.

Относительно того, когда люди смогут получать минимальную пенсию от 6 000 грн, Улютин отметил, что внедрение может произойти поэтапно — сначала установление минимальной пенсии, а затем выравнивание системы, или же одновременно для всех категорий.

Ранее мы рассказывали, почему некоторым пенсионерам приостановили выплаты.

Также узнавайте, что немедленно надо сделать пенсионерам, чтобы не потерять пенсию.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
