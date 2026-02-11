Минимальная пенсия 6 000 грн — в Мисоцполитики объяснили, когда люди в Украине начнут жить лучше

Минимальная пенсия 6 000 грн — когда будет пенсионная реформа в Украине
В Украине готовится пенсионная реформа, которая в частности предусматривает повышение минимальной пенсии до 6 000 грн. Сроки внедрения изменений зависят от наличия финансов, согласования с Минфином и международными партнерами.
Об этом рассказал министр социальной политики Денис Улютин в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.
В чем будет заключаться пенсионная реформа
"Пенсионная реформа для нас это не просто обычный шаг. Мы должны понимать, что в целом пенсионная система после реформирования должна быть более честной, прозрачной и стабильной со стороны именно финансовой устойчивости", — подчеркнул чиновник.
По словам Улютина, реформа должна базироваться на трех принципах:
- Недопущение бедности в пенсионном возрасте (минимальная пенсия — 6 000 грн).
- Справедливый подход для людей с длительным стажем и невысокими зарплатами.
- Переход от специальных пенсий к профессиональным накопительным системам.
"Сейчас эти элементы перемешаны в пенсионной системе. Поэтому мы стремимся это отработать и починить", — добавил министр.
Когда заработает пенсионная реформа
Улютин пояснил, что концепция реформы уже готова, сейчас Минсоцполитики проводит согласование с Министерством финансов и международными партнерами на предмет ее устойчивости.
В частности ведомство работает над долгосрочным финансовым и демографическим моделированием более чем на 10 лет. Это необходимо, чтобы избежать краткосрочного эффекта без надлежащего ресурса в будущем.
После завершения расчетов реформу вынесут на общественное обсуждение.
"Мы стараемся сделать уже в этом году. Но все же моделирование — это сложная вещь. Мы анализируем каждую запись и каждый счет в пенсионной системе, чтобы понимать, действительно ли реформа будет работать", — пояснил министр.
Относительно того, когда люди смогут получать минимальную пенсию от 6 000 грн, Улютин отметил, что внедрение может произойти поэтапно — сначала установление минимальной пенсии, а затем выравнивание системы, или же одновременно для всех категорий.
