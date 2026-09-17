Пенсия по возрасту: в ПФУ объяснили, какую роль играет зарплата при расчете суммы

Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, какую роль играет заработная плата при расчете пенсии по возрасту. Там уточнили, какие документы могут подтвердить доход в разные периоды трудовой деятельности и какую формулу применяют для расчета выплат. Также известно, какие суммы предусмотрены при соблюдении минимальных показателей.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на одно из управлений ПФУ.

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Как ПФУ рассчитывает суммы пенсий: правила

Как поясняют в фонде, в 2026 году при назначении пенсионных выплат гражданам, выходящим на "заслуженный отдых" по возрасту, для расчета пенсии учитывается заработная плата (доход) за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года.

В то же время, по желанию самого пенсионера и при условии наличия подтверждения справки о зарплате первичными документами или в случае, если стаж, начиная с вышеуказанного периода, составляет менее 60 месяцев, для расчета пенсии зачислят доход за любые 60 календарных месяцев стажа подряд до 30 июня 2000 года независимо от перерывов.

Такой подход применяется в рамках статьи 40 закона № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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В ПФУ уточняют, что заработную плату за период стажа до 1 июля 2000 года учитывают для расчета пенсионных выплат на основании документов о начисленном доходе при условии подтверждения справки о зарплате первичными документами, а за период стажа с 1 июля 2000 года — по информации из системы персонифицированного учета.

Если за период с 1 июля 2000 года по 31 декабря 2016 года в реестре застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного социального страхования будут отсутствовать данные, необходимые для назначения пенсии военнослужащим (кроме срочной службы), полицейским, лицам рядового и начальствующего состава, заработную плату (доход) рассчитают на основе справки о выплаченном денежном обеспечении и уплаченных страховых взносах.

Если сумма уплаченных страховых взносов рассчитана исходя из размера минимальной зарплаты, установленной законом на месяц, за который получался доход, то при расчете пенсионных выплат будет учитываться минимальный размер зарплаты.

Актуальная формула для расчета сумм пенсий

По информации ПФУ, в этом году заработную плату (доход) для определения размера пенсии рассчитывают по формуле:

Зп = Зс х (Ск : К), где:

Зп —заработная плата (доход) застрахованного лица для расчета пенсии в национальной валюте;

Зс — средняя зарплата в стране, с которой уплачены страховые взносы, за три года, предшествующие году назначения пенсии.

Порядок определения показателей средней зарплаты в стране утверждает Пенсионный фонд по согласованию с госорганами, обеспечивающими формирование финансовой и государственной политики в сферах экономического развития и государственной статистики.

Требования к страховому стажу в 2026 году

В этом году граждане могут выйти на пенсию по возрасту исключительно при соблюдении следующих минимальных требований к стажу:

В 60 лет — не менее 33 лет стажа;

В 63 года — минимум 23 года стажа;

В 65 лет — достаточно 15 лет стажа.

Если у человека не будет такого количества стажа, он сможет рассчитывать на социальную помощь вместо пенсии.

Какой будет пенсия при минимальной зарплате и стаже

Учитывая приведенную формулу, при соблюдении требований к периодам стажа, ключевую роль будет играть уровень официального дохода.

Если украинские граждане получали зарплату на уровне минимальной, это соответствующим образом отразится на сумме пенсии.

Как показывают данные пенсионного калькулятора, например, если женщина во время трудовой деятельности имела официальный доход на уровне минимальной заработной платы, а страховой стаж составляет не менее 15 лет, то она сможет претендовать на пенсию в размере всего 1 421 грн. Однако государство должно доплатить до уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных (2 595 грн).

В то же время, если человек получал минимальную зарплату, но накопил полный необходимый страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), размер пенсии составит минимум 3 406 грн в месяц.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кто из лиц старше 70 лет имеет право на пенсионные доплаты. По информации ПФУ, в 2026 году установлены новые уровни общих размеров выплат. В частности, тот, кто достиг 80 лет и имеет страховой стаж 20/25 лет (для мужчин и женщин), должен получать 4 213 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, какие дополнительные выплаты предоставляются одиноким пенсионерам, которым более 80 лет и которые нуждаются в регулярном постороннем уходе. Предусматривается доплата к пенсии в размере 40% от прожиточного минимума. В 2026 году доплаты для таких граждан выросли до 1038 грн.