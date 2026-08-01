В МВД рассказали о мошеннических схемах: как купить автомобиль и не потерять деньги

Люди рассматривают автомобили и деньги. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Мошенники всё чаще появляются на популярных онлайн-платформах. Там они публикуют поддельные объявления и пытаются продать украинцам несуществующие автомобили. Количество мошеннических схем в последнее время растёт.

В Главном сервисном центре МВД (ГСЦ МВД) объяснили, как не стать жертвой мошенников при покупке автомобиля онлайн, передает Новини.LIVE.

Как действуют мошенники

Как правило, аферисты публикуют очень выгодные предложения и создают искусственный дефицит. В таких объявлениях часто встречаются фразы вроде "только сегодня", "срочная продажа" или "оформим сделку дистанционно".

"Основная цель таких продавцов — заставить покупателя как можно быстрее перечислить аванс или полную стоимость автомобиля", — пояснили в Главном сервисном центре МВД.

Как распознать мошенников

Правоохранители выделили 6 основных признаков, свидетельствующих о возможном мошенничестве:

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цена значительно ниже рыночной;

продавец требует предоплату или залог;

отказывается показать автомобиль лично или провести проверку на СТО;

комментарии под объявлением заблокированы;

предлагает оформить документы без участия покупателя;

общается исключительно через мессенджеры.

В ГСЦ МВД подчеркивают, что если в объявлении присутствует сразу несколько таких признаков, от покупки лучше отказаться.

Как правильно покупать автомобиль

Покупатель, прежде всего, должен внимательно проверить как продавца, так и его автомобиль. Также необходимо:

обратить внимание на дату создания профиля продавца — новый аккаунт с единственным объявлением может быть признаком мошенничества;

проверить фотографии автомобиля с помощью поиска по изображениям, ведь нередко используются фото с иностранных сайтов или чужих объявлений;

обязательно спросить VIN-код автомобиля. Если продавец отказывается его предоставить — это серьёзный повод насторожиться;

сам покупатель должен иметь при себе паспорт гражданина Украины и РНОКПП.

Еще одно важное условие — проверка свидетельства о регистрации транспортного средства. Сделать это можно онлайн на сервисе "Проверка документов" на официальном сайте Главного сервисного центра МВД.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что мошенники узнают ваш ПИН-код к карте, когда вы снимаете деньги в банкомате. Для этого злоумышленники используют тонкую нить, которую продевают в карточный приемник банкомата. Когда вы завершите операцию, банкомат уже не вернет вам карту, ведь она застрянет в нити.

Еще Новини.LIVE писали, что на уловку мошенников часто попадаются украинцы, планирующие отпуск. Из-за спешки и невнимательности они часто верят в объявления с большими скидками. Чаще всего они касаются аренды жилья, билетов и "горящих туров".