Тарифы в 2025 году — каким услугам не грозит подорожание

Коммунальные квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в 2025 году продолжает действовать мораторий, который предусматривает запрет на повышение тарифов на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения. Это означает, что стоимость нескольких важных услуг в коммунальных платежках останется неизменной.

Это прописано в законе №2479-ІХ от 19 августа 2022 года.

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На какие услуги распространяется мораторий

Согласно закону "Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного положения и дальнейшего восстановления их функционирования", ключевые коммунальные услуги в этом году будут защищены от повышения, несмотря на сложную ситуацию в энергетике.

Мораторий, введенный на время военного положения и закрепленный законом, установлен на:

Газоснабжение — стоимость газа для бытовых потребителей будет в дальнейшем стабильной;

Отопление — цены на централизованное отопление останутся на прежнем уровне;

Горячее водоснабжение — тариф на горячую воду будет на уровне, действовавшем до войны.

Однако цены в течение года могут вырасти на услуги, мораторий которых не касается:

электроэнергия;

вывоз мусора;

обслуживание придомовой территории.

Как отметили в комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса, в правительстве не планируют обновлять стоимость основных коммунальных услуг, в частности цены на природный газ, воду и отопление.

По данным Национального банка, после войны правительство намерено постепенно пересмотреть тарифы, однако сохранит возможность льгот и субсидий. Однако электроэнергия может подорожать уже после завершения этого отопительного сезона.

Как изменились тарифы на услуги ЖКХ за год

По информации Государственной службы статистики, по состоянию на начало 2025 года средняя цена на воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросла в целом на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего подскочила в цене электрическая энергия — на 63%.

По данным статистического ведомства, кроме электроэнергии, за год подорожали:

на 10,3% — услуга по управлению многоквартирными домами;

на 9,6% — уборка бытовых отходов;

на 4,2% — содержание и ремонт жилья;

на 0,7% — услуга водоснабжения;

на 0,6% — услуга водоотведения.

Напомним, в Украине не намерены пересматривать цену на свет для населения, даже несмотря на необходимость привлечения дополнительного финансирования для достройки атомных блоков на ХАЭС.

Также сообщалось, что украинцам иногда могут поступать некорректные коммунальные платежки за электричество. В ДТЭК уточнили, почему могут возникать такие ситуации.