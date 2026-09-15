НБУ собирает монеты для оказания помощи: какие номиналы можно сдать

Чаша с монетами. Фото: УНИАН

У многих украинцев дома годами скапливается мелочь, которую редко используют при покупках. Теперь такие монеты можно не просто оставить в копилке, а передать на благотворительность. НБУ и UAnimals во второй раз проводят акцию #PowerCoins, в рамках которой украинцев призывают собирать монеты и передавать средства на помощь животным, пострадавшим от войны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальный банк Украины.

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Какие монеты можно сдать

Акция #PowerCoins2026 стартовала 7 сентября и продлится до 30 ноября 2026 года включительно. Сдать можно монеты, находящиеся в обращении: 10 и 50 копеек, а также 1, 2, 5 и 10 гривен. К сбору также принимаются банкноты, находящиеся в обращении.

То есть, если дома есть банка с мелкими деньгами, ее содержимое можно использовать для благотворительного взноса. При этом 10 копеек не утратили статус платежного средства из-за этой акции — их можно сдать добровольно, но нет требования обязательно сдавать такие монеты.

Куда нести монеты

Пункты сбора работают в отделениях двух банков-партнеров — Ощадбанка и ПУМБ. Чтобы принять участие, нужно собрать монеты и принести их в отделение банка-партнера, после чего средства будут перечислены на счет UAnimals.

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Перечень пунктов приема и подробные условия акции НБУ размещает на специальной странице #PowerCoins.

Что будет с деньгами

Собранные средства будут направлены на помощь животным, пострадавшим от войны. В частности, речь идет о закупке корма для эвакуированных животных, лечении раненых и больных животных, а также обустройстве и расширении безопасных мест в приютах.

В прошлом году акция #PowerCoins помогла собрать более 2 млн гривен на поддержку животных.

Что делать со старыми копейками

Отдельно следует различать монеты, которые до сих пор являются платежным средством, и те, что уже изъяты из наличного обращения.

1, 2, 5 и 25 копеек уже не являются платежным средством. Их можно обменять в определенных отделениях ПриватБанка, Ощадбанка и Райффайзен Банка до окончания военного положения и еще в течение 90 дней после его отмены. Такие монеты также можно сдать через специальные ящики в отделениях ПУМБ.

Итак, если дома есть старые копейки, которые уже нельзя использовать в магазине, их не обязательно выбрасывать. Их можно обменять в соответствии с установленной процедурой, а полученные средства по желанию также направить на благотворительность.

Стоит ли сдавать 10 копеек

Для одного человека несколько монет могут показаться незначительной суммой. Однако механика #PowerCoins построена именно на том, что много небольших взносов объединяются в значительную сумму.

Поэтому 10 копеек, 50 копеек или несколько гривен из домашней копилки не следует считать "ненужными" деньгами. Если они почти не используются, их можно превратить в благотворительный взнос — добровольно и без потери номинальной стоимости.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, где украинцы переплачивают за удобство при использовании почтоматов, такси и доставки. Дополнительные расходы часто кажутся незначительными, но регулярные платежи за удобство могут заметно увеличить ежемесячные расходы. Поэтому стоит учитывать не только цену основной услуги, но и доплаты за комфорт.

Также Новини.LIVE сообщали о денежной помощи для внутренне перемещенных лиц, которая может достигать 78 000 гривен. Отдельные программы поддержки позволяют семьям получить средства на конкретные нужды при условии соответствия установленным критериям. При этом перед подачей заявки важно проверить требования и сроки участия в программе.