Цены на молочные продукты изменились: сколько нужно заплатить за молоко, творог и масло

Бутылка молока в руке. Фото: magnific.com

В сентябре в Украине выросли цены на молочную продукцию. В среднем стоимость товаров этой категории увеличилась на 2,80%, однако отдельные продукты подорожали значительно сильнее. Больше всего изменилась цена на молоко и творог, тогда как кефир, напротив, подешевел.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минфин.

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Как изменились цены на молочную продукцию

По данным Минфина, индекс потребительских цен на молочную продукцию в сентябре 2026 года составил 102,80%. По сравнению с августом средняя стоимость товаров этой категории выросла на 2,80%. При расчете учитывались цены на йогурт, кефир, маргарин, масло, молоко, сливки, сметану, твердый и плавленый сыр, а также творог.

Больше всего среди основных категорий подорожало молоко. В сентябре его средняя цена выросла на 10,58% по сравнению с августом.

Также заметно выросла стоимость творога — на 5,10%.

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Сливочное масло подорожало на 1,37%.

В то же время не вся молочная продукция подорожала. Кефир в сентябре в среднем подешевел на 2,02% по сравнению с предыдущим месяцем.

Сколько стоят популярные продукты

По данным Минфина, средняя цена молока "Яготинское" 2,6% объемом 900 миллилитров в сентябре составляла 63,35 гривны. В различных сетях его продавали в среднем от 57,79 гривны в Novus до 73,32 гривны в Megamarket.

Кисломолочный творог "Простонаше" 9% в упаковке по 300 граммов в среднем стоил 106,48 гривны. В Novus средняя цена составляла 102,72 гривны, в Metro — 106,72 гривны, а в Megamarket — 110 гривен.

Таким образом, больше всего на семейном бюджете в этом месяце могло сказаться подорожание молока и кисломолочного творога. В то же время за кефир и некоторые другие товары потребители могли заплатить меньше, чем месяцем ранее.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине заметно изменились цены на грецкие орехи. Килограмм продукта в некоторых случаях стоит около 400 гривен. Такое изменение цен может повлиять на расходы украинцев при формировании продуктовой корзины.

Также Новини.LIVE сообщали об изменении цен на мясо в украинских магазинах. Стоимость свинины, говядины и курятины различается, поэтому выбор продуктов может влиять на сумму ежемесячных расходов. Цены на мясо следует учитывать при планировании семейного бюджета.