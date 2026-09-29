Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Молоко, творог и масло подорожали: сколько потратят украинцы

Молоко, творог и масло подорожали: сколько потратят украинцы

Ua ru
29 сентября 2026 17:35
Цены на молочные продукты изменились: сколько нужно заплатить за молоко, творог и масло
Бутылка молока в руке. Фото: magnific.com

В сентябре в Украине выросли цены на молочную продукцию. В среднем стоимость товаров этой категории увеличилась на 2,80%, однако отдельные продукты подорожали значительно сильнее. Больше всего изменилась цена на молоко и творог, тогда как кефир, напротив, подешевел.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минфин.

Реклама

Как изменились цены на молочную продукцию

По данным Минфина, индекс потребительских цен на молочную продукцию в сентябре 2026 года составил 102,80%. По сравнению с августом средняя стоимость товаров этой категории выросла на 2,80%. При расчете учитывались цены на йогурт, кефир, маргарин, масло, молоко, сливки, сметану, твердый и плавленый сыр, а также творог.

Больше всего среди основных категорий подорожало молоко. В сентябре его средняя цена выросла на 10,58% по сравнению с августом.

Также заметно выросла стоимость творога — на 5,10%.

Читайте также:

Сливочное масло подорожало на 1,37%.

В то же время не вся молочная продукция подорожала. Кефир в сентябре в среднем подешевел на 2,02% по сравнению с предыдущим месяцем.

Сколько стоят популярные продукты

По данным Минфина, средняя цена молока "Яготинское" 2,6% объемом 900 миллилитров в сентябре составляла 63,35 гривны. В различных сетях его продавали в среднем от 57,79 гривны в Novus до 73,32 гривны в Megamarket.

Кисломолочный творог "Простонаше" 9% в упаковке по 300 граммов в среднем стоил 106,48 гривны. В Novus средняя цена составляла 102,72 гривны, в Metro — 106,72 гривны, а в Megamarket — 110 гривен.

Таким образом, больше всего на семейном бюджете в этом месяце могло сказаться подорожание молока и кисломолочного творога. В то же время за кефир и некоторые другие товары потребители могли заплатить меньше, чем месяцем ранее.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине заметно изменились цены на грецкие орехи. Килограмм продукта в некоторых случаях стоит около 400 гривен. Такое изменение цен может повлиять на расходы украинцев при формировании продуктовой корзины.

Также Новини.LIVE сообщали об изменении цен на мясо в украинских магазинах. Стоимость свинины, говядины и курятины различается, поэтому выбор продуктов может влиять на сумму ежемесячных расходов. Цены на мясо следует учитывать при планировании семейного бюджета.

Минфин деньги цены на продукты расходы сбережения
Тихолаз Яна - редактор
Автор:
Тихолаз Яна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации