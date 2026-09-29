Ціни на молочні продукти змінилися: скільки треба заплатити за молоко, сир і масло

Пляшка молока в руці. Фото: magnific.com

У вересні в Україні зросли ціни на молочну продукцію. У середньому вартість товарів цієї категорії збільшилася на 2,80%, однак окремі продукти подорожчали значно сильніше. Найбільше змінилася ціна молока та кисломолочного сиру, тоді як кефір, навпаки, став дешевшим.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Мінфін.

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Як змінилися ціни на молочну продукцію

За даними Мінфіну, індекс споживчих цін на молочну продукцію у вересні 2026 року становив 102,80%. Порівняно із серпнем середня вартість товарів цієї категорії зросла на 2,80%. Для розрахунку враховували ціни на йогурт, кефір, маргарин, масло, молоко, вершки, сметану, твердий і плавлений сир та кисломолочний сир.

Найбільше серед основних категорій подорожчало молоко. У вересні його середня ціна зросла на 10,58% порівняно із серпнем.

Також помітно збільшилася вартість кисломолочного сиру — на 5,10%.

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Водночас не вся молочна продукція подорожчала. Кефір у вересні в середньому подешевшав на 2,02% порівняно із попереднім місяцем.

Скільки коштують популярні продукти

За даними Мінфіну, середня ціна молока "Яготинське" 2,6% об'ємом 900 мілілітрів у вересні становила 63,35 гривні. У різних мережах його продавали в середньому від 57,79 гривні у Novus до 73,32 гривні у Megamarket.

Кисломолочний сир "Простонаше" 9% у пачці 300 грамів у середньому коштував 106,48 гривні. У Novus середня ціна становила 102,72 гривні, у Metro — 106,72 гривні, а в Megamarket — 110 гривень.

Отже, найбільше на сімейному бюджеті цього місяця могло позначитися подорожчання молока та кисломолочного сиру. Водночас за кефір та деякі інші товари споживачі могли заплатити менше, ніж місяцем раніше.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні помітно змінилися ціни на волоські горіхи. Кілограм продукту в деяких випадках коштує близько 400 гривень. Така зміна цін може вплинути на витрати українців під час формування продуктового кошика.

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