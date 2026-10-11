Цены на молоко растут: какие продукты подорожают из-за дорогого топлива

Женщина продает молочные продукты. Фото: Новини.LIVE

Молоко в Украине может значительно подорожать к концу 2026 года. Производители вынуждены тратить больше на электроэнергию, генераторы, топливо и логистику, а эти расходы в конечном итоге отражаются на ценниках в магазинах. Вместе с молоком могут подорожать и другие продукты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Факты.

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Молоко может подорожать до 25%

К концу года свежая молочная продукция в Украине может подорожать примерно на 20–25%. Речь идет прежде всего о молоке, кефире, сметане и йогуртах. По прогнозу заместительницы генерального директора Ассоциации производителей молока Елены Жупинас, первые изменения покупатели могут увидеть уже в октябре.

Причиной такого прогноза является рост себестоимости производства. Предприятия сталкиваются с дополнительными расходами на электроэнергию, а во время отключений вынуждены использовать дизельные генераторы.

По словам эксперта, использование генераторов может увеличить себестоимость производства одного литра молока примерно на 3–3,5 гривны. При этом дизельное топливо стоит почти 100 гривен за литр и значительно дороже, чем в прошлом году.

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Какие продукты могут подорожать

В первую очередь под давление попадает продукция, для которой молоко является основным сырьем. Поэтому вместе с питьевым молоком могут расти цены на кефир, сметану, йогурты и другие свежие молочные продукты.

Отдельно эксперты обращают внимание на сливочное масло и твёрдые сыры. Их цена также зависит от стоимости молочного сырья, однако темпы подорожания могут отличаться от свежей продукции.

В то же время не стоит автоматически говорить о подорожании всех продуктов только из-за молока. На цену каждой категории влияют свои факторы — урожай, стоимость сырья, импорт, валютный курс, логистика, электроэнергия и спрос.

Электроэнергия влияет не только на молочную продукцию

Проблема высоких затрат на электроэнергию и резервное питание может сказываться и на других категориях продуктов. Особенно это касается предприятий, где для производства, хранения или транспортировки необходимо постоянное электроснабжение.

Генераторы требуют дизельного топлива, а холодильное оборудование, склады и производственные линии потребляют значительные объемы электроэнергии. Если расходы предприятий растут, часть из них производители могут закладывать в конечную цену товара.

Поэтому осенью и зимой украинцы могут увидеть новые ценники не только на молочные продукты. Потенциально дороже могут стать и товары, производство или хранение которых сильно зависит от электроэнергии и топлива.

Стоит ли запасаться продуктами

Резко скупать молоко или другие скоропортящиеся продукты из-за прогноза подорожания не стоит. У них ограниченный срок годности, а цены в разных магазинах и торговых сетях могут существенно отличаться.

Вместо этого покупателям стоит сравнивать стоимость продукции за литр или килограмм, а не только смотреть на цену упаковки. Это особенно важно, если производители одновременно меняют фасовку товара.

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