Ціни на молоко зростають: які продукти подорожчають через дороге пальне

Жінка продає молочну продукцію. Фото: Новини.LIVE

Молоко в Україні може відчутно подорожчати до кінця 2026 року. Виробники змушені витрачати більше на електроенергію, генератори, пальне та логістику, а ці витрати зрештою відбиваються на цінниках у магазинах. Разом із молоком дорожчати можуть і інші продукти.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Факти.

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Молоко може додати до 25%

До кінця року свіжа молочна продукція в Україні може подорожчати приблизно на 20–25%. Йдеться передусім про молоко, кефір, сметану та йогурти. За прогнозом заступниці генеральної директорки Асоціації виробників молока Олени Жупінас, перші зміни покупці можуть побачити вже у жовтні.

Причиною такого прогнозу є зростання собівартості виробництва. Підприємства стикаються з додатковими витратами на електроенергію, а під час відключень змушені використовувати дизельні генератори.

За словами експертки, використання генераторів може додати до собівартості виробництва одного літра молока близько 3–3,5 гривні. При цьому дизельне пальне коштує майже 100 гривень за літр і є значно дорожчим, ніж торік.

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Які продукти можуть подорожчати

Найперше під тиск потрапляє продукція, для якої молоко є основною сировиною. Тому разом із питним молоком можуть зростати ціни на кефір, сметану, йогурти та інші свіжі молочні продукти.

Окремо експерти звертають увагу на вершкове масло та тверді сири. Їхня ціна також залежить від вартості молочної сировини, однак темпи подорожчання можуть відрізнятися від свіжої продукції.

Водночас автоматично говорити про подорожчання всіх продуктів лише через молоко не варто. На ціну кожної категорії впливають власні фактори — урожай, вартість сировини, імпорт, курс валют, логістика, електроенергія та попит.

Електроенергія впливає не лише на молочну продукцію

Проблема високих витрат на електроенергію та резервне живлення може позначатися і на інших категоріях продуктів. Особливо це стосується підприємств, де для виробництва, зберігання або транспортування необхідне постійне електропостачання.

Генератори потребують дизельного пального, а холодильне обладнання, склади та виробничі лінії споживають значні обсяги електроенергії. Якщо витрати підприємств зростають, частину з них виробники можуть закладати у кінцеву ціну товару.

Тому восени та взимку українці можуть побачити нові цінники не лише на молочні продукти. Потенційно дорожчими можуть ставати й товари, виробництво або зберігання яких сильно залежить від електроенергії та пального.

Чи варто запасатися продуктами

Різко скуповувати молоко чи інші швидкопсувні продукти через прогноз подорожчання не варто. Вони мають обмежений термін придатності, а ціни в різних магазинах і торговельних мережах можуть суттєво відрізнятися.

Натомість покупцям варто порівнювати вартість продукції за літр або кілограм, а не лише дивитися на ціну упаковки. Це особливо важливо, якщо виробники одночасно змінюють фасування товару.

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