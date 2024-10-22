Гранты на бизнес — как молодым украинцам получить до 150 тыс. грн

Люди за компьютером. Фото: careers

Украинским молодым предпринимателям до 25 лет стали доступны гранты на сумму до 150 тыс. гривен на открытие собственного бизнеса через портал государственных услуг "Дія". Есть лишь одно условие.

Об этом сообщило Министерство экономики.

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Гранты по программе "Власна справа"

Глава Минэкономики Юлия Свириденко призвала граждан, которым до 25 лет, подавать заявки на программу и получать средства на бизнес.

"Создаем условия для того, чтобы молодежь могла реализовать свои бизнес-идеи. Гранты для молодежи в рамках программы "Власна справа" уже доступны через портал Дія. Если вам до 25 лет, подавайте заявку на программу и получайте до 150 тыс. грн на свой бизнес", — сообщила она.

При этом отметила, что гранты для молодежи не нуждаются в создании новых рабочих мест. После того, как будет принято положительное решение на предоставление гранта, достаточно лишь открыть ФЛП. Это единственное требование для получения средств.

Как получить средства на бизнес

Подавать заявку можно буквально в несколько кликов на портале в разделе "Грант на власну справу". А именно необходимо в кабинете гражданина:

зарегистрироваться или авторизоваться на портале "Дія";

заполнить онлайн-заявку;

прикрепить бизнес-план по форме;

подписать электронной подписью;

отправить.

Также через три года участникам программы будет предоставлено право на повторное получение гранта по общим условиям — 250 тыс. грн с требованием обеспечения минимум двух рабочих мест.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине предприниматели со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) могут получить до 2,6 тыс. долларов на развитие или возобновление бизнеса. Такая финансовая помощь оказывается в Днепропетровской, Запорожской или Донецкой областях.

Также мы писали, что в Украине пострадавшие от войны домохозяйства смогут получить денежную помощь до 36 тыс. гривен от международного донора. Финансовая помощь направлена на запуск и возобновление хозяйственной деятельности в ряде отраслей в восьми регионах.