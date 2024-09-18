Гранти на бізнес — українцям на власну справу виділили 4,8 млрд грн

Бізнес-розрахунки в офісі. Фото: me.gov.ua

В Україні в рамках програми надання мікрогрантів "Власна Справа" на відкриття чи розвиток бізнесу держава виділила майже 5 млрд гривень. Зокрема, отримати гранти до 150 тис. гривень можуть молоді підприємці.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Читайте також:

Програма "Власна справа" для підтримки бізнесу

Як зазначається, у 2024 році вже 20 тис. переможців визначили в рамках програми "Власна справа". Вони отримають від держави гранти на розвиток бізнесу з фонду у 4,8 млрд гривень.

За підсумками 17-ої хвилі програми визначені ще 347 переможців, які отримають 87 млн гривень. Серед найпопулярніших сфер діяльності:

торгівля та ремонт авто — 118 українців;

переробна промисловість — 56 громадян;

сфера харчування — 53 особи.

Джерело: Мінекономіки

Як долучитися до програми

Отримати мікрогрант може як чинний підприємець із досвідом, так і початківець. Обов'язковою умовою є створення 1-2 робочих місць, залежно від суми гранту.

"За грантовою програмою "Власна справа" українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення", — йдеться у повідомленні.

Днями уряд розширив програму "Власна справа" на молодих підприємців. В рамках програми українці віком до 25 років також зможуть отримати допомогу у розмірі до 150 тисяч гривень. Обов’язкова умова — реєстрація ФОП, а от вимога створити робочі місця — не є обов'язковою.

Заявку можна подати через портал державних послуг "Дія".

Джерело: Мінекономіки

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні понад третина нових бізнесів працюють не більше року. Закривається кожна третя фізособа-підприємець (ФОП).

Також ми писали, українцям повідомляють про можливість отримати безповоротну матеріальну допомогу у 114 тисяч гривень. Кошти нададуть в рамках грантового конкурсу.