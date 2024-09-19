Финансовая помощь в 2024 году — как получить грант до 36 тыс. грн

Международная денежная помощь до 36 тыс. грн — кто и как может получить
В Украине пострадавшие от войны домохозяйства могут получить денежную помощь до 36 тыс. гривен от международного донора. Финансовая помощь направлена на запуск и возобновление хозяйственной деятельности в ряде отраслей в восьми регионах.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Кому из домохозяйств окажут помощь
Как отметили в Минреинтеграции, целью соответствующей инициативы является поддержка уязвимых домохозяйств, пострадавших из-за агрессии России. В частности, касается релокированных предприятий и вернувшихся на прежнее место жительства после перемещения.
Программу реализует Представительство Эстонского совета по делам беженцев и финансируют: Генеральный директорат по гражданской защите и юморепомощи в Европе (DG ECHO), Бюро резинопомощи Агентства США по международному развитию (BHA/USAID) и МИД Эстонии.
Отобранным домохозяйствам выделят гранты от 26 до 36 тыс. грн на покупку товаров и услуг, которые необходимо направить на масштабирование производства и получение дохода.
Помощь направлена на запуск и возобновление бизнеса в следующих отраслях:
- животноводство;
- растениеводство;
- пчеловодство;
- огородничество;
- приготовление пищевых продуктов;
- предоставление услуг;
- пошив/ремонт одежды;
- ремесла.
Подавать заявки на участие в программе можно в некоторых громадах:
- в Днепропетровской области;
- в Донецкой области;
- в Запорожской области;
- в Кировоградской области;
- в Николаевской области.
- в Полтавской области.
- в Харьковской области.
- в Черкасской области.
Что еще стоит знать
Напомним, правительство ввело новую денежную помощь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине. Поддержка призвана покрыть расходы по стационарному лечению и проживанию.
Также мы писали, что в сентябре 2024 года жители одного из регионов могут получить новую помощь от Благотворительного фонда "Каритас". Финансовую помощь оказывают на покупку медицинских препаратов.
Читайте Новини.LIVE!