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Международная денежная помощь до 36 тыс. грн — кто и как может получить

19 сентября 2024 13:00
Ксения Симонова - Редактор
Финансовая помощь в 2024 году — как получить грант до 36 тыс. грн
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине пострадавшие от войны домохозяйства могут получить денежную помощь до 36 тыс. гривен от международного донора. Финансовая помощь направлена на запуск и возобновление хозяйственной деятельности в ряде отраслей в восьми регионах.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Как отметили в Минреинтеграции, целью соответствующей инициативы является поддержка уязвимых домохозяйств, пострадавших из-за агрессии России. В частности, касается релокированных предприятий и вернувшихся на прежнее место жительства после перемещения.

Программу реализует Представительство Эстонского совета по делам беженцев и финансируют: Генеральный директорат по гражданской защите и юморепомощи в Европе (DG ECHO), Бюро резинопомощи Агентства США по международному развитию (BHA/USAID) и МИД Эстонии.

Отобранным домохозяйствам выделят гранты от 26 до 36 тыс. грн на покупку товаров и услуг, которые необходимо направить на масштабирование производства и получение дохода.

Помощь направлена на запуск и возобновление бизнеса в следующих отраслях:

  • животноводство;
  • растениеводство;
  • пчеловодство;
  • огородничество;
  • приготовление пищевых продуктов;
  • предоставление услуг;
  • пошив/ремонт одежды;
  • ремесла.

Подавать заявки на участие в программе можно в некоторых громадах:

  • в Днепропетровской области;
  • в Донецкой области;
  • в Запорожской области;
  • в Кировоградской области;
  • в Николаевской области.
  • в Полтавской области.
  • в Харьковской области.
  • в Черкасской области.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство ввело новую денежную помощь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине. Поддержка призвана покрыть расходы по стационарному лечению и проживанию.

Также мы писали, что в сентябре 2024 года жители одного из регионов могут получить новую помощь от Благотворительного фонда "Каритас". Финансовую помощь оказывают на покупку медицинских препаратов.

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