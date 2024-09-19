Финансовая помощь в 2024 году — как получить грант до 36 тыс. грн

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине пострадавшие от войны домохозяйства могут получить денежную помощь до 36 тыс. гривен от международного донора. Финансовая помощь направлена на запуск и возобновление хозяйственной деятельности в ряде отраслей в восьми регионах.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Кому из домохозяйств окажут помощь

Как отметили в Минреинтеграции, целью соответствующей инициативы является поддержка уязвимых домохозяйств, пострадавших из-за агрессии России. В частности, касается релокированных предприятий и вернувшихся на прежнее место жительства после перемещения.

Программу реализует Представительство Эстонского совета по делам беженцев и финансируют: Генеральный директорат по гражданской защите и юморепомощи в Европе (DG ECHO), Бюро резинопомощи Агентства США по международному развитию (BHA/USAID) и МИД Эстонии.

Отобранным домохозяйствам выделят гранты от 26 до 36 тыс. грн на покупку товаров и услуг, которые необходимо направить на масштабирование производства и получение дохода.

Помощь направлена на запуск и возобновление бизнеса в следующих отраслях:

животноводство;

растениеводство;

пчеловодство;

огородничество;

приготовление пищевых продуктов;

предоставление услуг;

пошив/ремонт одежды;

ремесла.

Подавать заявки на участие в программе можно в некоторых громадах:

в Днепропетровской области;

в Донецкой области;

в Запорожской области;

в Кировоградской области;

в Николаевской области.

в Полтавской области.

в Харьковской области.

в Черкасской области.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство ввело новую денежную помощь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине. Поддержка призвана покрыть расходы по стационарному лечению и проживанию.

Также мы писали, что в сентябре 2024 года жители одного из регионов могут получить новую помощь от Благотворительного фонда "Каритас". Финансовую помощь оказывают на покупку медицинских препаратов.