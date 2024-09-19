Грошова допомога у вересні — українцям роздадуть сертифікати на ліки

Фінансова допомога у вересні — кому з пенсіонерів дадуть 2,5 тис. грн на ліки
У вересні 2024 року жителі одного з регіонів можуть отримати нову допомогу від Благодійного фонду "Карітас". Фінансову допомогу надають на купівлю медичних препаратів.
Про це повідомляють організатори у соцмережі Facebook.
Хто може отримати фінансову допомогу
Як зазначається, оголосив про початок реєстрації на видачу грошових сертифікатів Благодійний фонд "Карітас Запоріжжя" в рамках проєкту Адвокація сталого надання соцпослуг для вразливих українців, які постраждали через війну.
Сертифікат номіналом 2,5 тис. гривень дозволить придбати медичні препарати.
Щоб отримати сертифікат, необхідно відповідати кільком критеріям:
- людина є пенсіонером;
- більше 60 років;
- середньомісячний загальний дохід менший за два прожиткові мінімуми для працездатних осіб — 6,056 тис. гривень (прожитковий мінімум з 1 січня поточного року становить 3,028 тис. гривень для працездатних осіб).
Як зареєструватися на допомогу
Громадяни, які хочуть отримати сертифікат, мають заповнити спеціальну анкету, додавши електронні копії наступних документів:
- довідку про доходи (період з 1 кварталу 2022 року по 4 квартал 2024 року), яку можна отримати на порталі держпослуг "Дія";
- довідку про доходи пенсіонера (період з 1 кварталу 2022 року по 4 квартал поточного року), яку також можна отримати в "Дії";
- виписку із медичної карти хворого з датою отримання не раніше серпня 2024 року (Форма № 027/о, яку можна отримати у сімейного лікаря);
- копію паспорта (всі сторінки з даними та реєстрацією);
- копію ідентифікаційного коду.
Організатори проведуть верифікацію після заповнення анкети та долучення усіх документів.
"Правильне заповнення анкети та завантаження необхідних з переліку вище документів впливає на подальшу успішну верифікацію анкети. Ми не надаємо консультацій по заповненню анкети. Анкета заповнюється самостійно", — йдеться у повідомленні.
Бенефіціарів, які відповідають вимогам, запросять на отримання сертифікату в офіс. Адреса: БФ "Карітас Запоріжжя", вул. Семафорна, 8, каб. 9.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні у вересні 2024 року частина громадян може отримати фінансову допомогу від міжнародних організацій для підготовки до зимового періоду. Гроші, а також натуральна допомога доступні жителям прифронтових громад.
Також ми писали, деяким українцям стала доступна грошова допомога від благодійної організації ADRA. В її рамках вразливі категорії громадян можуть отримати 1,5 тис. гривень.
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