Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Фінансова допомога у вересні — кому з пенсіонерів дадуть 2,5 тис. грн на ліки arrow

Фінансова допомога у вересні — кому з пенсіонерів дадуть 2,5 тис. грн на ліки

19 вересня 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога у вересні — українцям роздадуть сертифікати на ліки
Людина похилого віку тримає гроші. Фото: varta
Ксенія Симонова - Редактор

У вересні 2024 року жителі одного з регіонів можуть отримати нову допомогу від Благодійного фонду "Карітас". Фінансову допомогу надають на купівлю медичних препаратів.

Про це повідомляють організатори у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Хто може отримати фінансову допомогу

Як зазначається, оголосив про початок реєстрації на видачу грошових сертифікатів Благодійний фонд "Карітас Запоріжжя" в рамках проєкту Адвокація сталого надання соцпослуг для вразливих українців, які постраждали через війну.

Сертифікат номіналом 2,5 тис. гривень дозволить придбати медичні препарати.

Щоб отримати сертифікат, необхідно відповідати кільком критеріям:

  • людина є пенсіонером;
  • більше 60 років;
  • середньомісячний загальний дохід менший за два прожиткові мінімуми для працездатних осіб — 6,056 тис. гривень (прожитковий мінімум з 1 січня поточного року становить 3,028 тис. гривень для працездатних осіб).

 

допомога
Джерело: Карітас

Як зареєструватися на допомогу

Громадяни, які хочуть отримати сертифікат, мають заповнити спеціальну анкету, додавши електронні копії наступних документів:

  • довідку про доходи (період з 1 кварталу 2022 року по 4 квартал 2024 року), яку можна отримати на порталі держпослуг "Дія";
  • довідку про доходи пенсіонера (період з 1 кварталу 2022 року по 4 квартал поточного року), яку також можна отримати в "Дії";
  • виписку із медичної карти хворого з датою отримання не раніше серпня 2024 року (Форма № 027/о, яку можна отримати у сімейного лікаря);
  • копію паспорта (всі сторінки з даними та реєстрацією);
  • копію ідентифікаційного коду.

Організатори проведуть верифікацію після заповнення анкети та долучення усіх документів.

"Правильне заповнення анкети та завантаження необхідних з переліку вище документів впливає на подальшу успішну верифікацію анкети. Ми не надаємо консультацій по заповненню анкети. Анкета заповнюється самостійно", — йдеться у повідомленні.

Бенефіціарів, які відповідають вимогам, запросять на отримання сертифікату в офіс. Адреса: БФ "Карітас Запоріжжя", вул. Семафорна, 8, каб. 9.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у вересні 2024 року частина громадян може отримати фінансову допомогу від міжнародних організацій для підготовки до зимового періоду. Гроші, а також натуральна допомога доступні жителям прифронтових громад.

Також ми писали, деяким українцям стала доступна грошова допомога від благодійної організації ADRA. В її рамках вразливі категорії громадян можуть отримати 1,5 тис. гривень.

виплати фінансова допомога пенсіонери ліки матеріальна допомога грошова допомога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

09:17 Це буде проблемою — нардеп розкритикував роздачу повісток Укрпоштою

09:16 В Одесі молоді шкільні психологи та музичні керівники отримуватимуть гроші від мерії

09:05 Долар дорожчає, євро та злотий дешевшають — курс іноземної валюти на сьогодні

09:00 У Києві затримали чоловіка, який пограбував неповнолітню — деталі

08:59 Нічні обстріли України — скільки ракет та дронів ворога знищили сили ППО

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

08:58 Ростов у вогні — росіяни пишуть про чергову пожежу на складі

08:41 На Сумщині за добу пролунало 38 вибухів — які наслідки російських обстрілів

08:40 Тарифи на газ з 1 жовтня — у скільки обійдеться кубометр

08:39 Новий голова Ради ЄС Берсе назвав підтримку України пріоритетом своєї роботи

08:36 Шторм "Борис" дійшов до Італії — в містах евакуюють людей

09:16 В Одесі молоді шкільні психологи та музичні керівники отримуватимуть гроші від мерії

09:05 Долар дорожчає, євро та злотий дешевшають — курс іноземної валюти на сьогодні

09:00 У Києві затримали чоловіка, який пограбував неповнолітню — деталі

08:59 Нічні обстріли України — скільки ракет та дронів ворога знищили сили ППО

08:58 Ростов у вогні — росіяни пишуть про чергову пожежу на складі

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

08:41 На Сумщині за добу пролунало 38 вибухів — які наслідки російських обстрілів

08:40 Тарифи на газ з 1 жовтня — у скільки обійдеться кубометр

08:39 Новий голова Ради ЄС Берсе назвав підтримку України пріоритетом своєї роботи

08:36 Шторм "Борис" дійшов до Італії — в містах евакуюють людей

08:30 Що робити, якщо досі не оновили дані у ТЦК — адвокатка попередила про наслідки

Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

06:31 Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13 вересня 2024
Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Text

09:17 Це буде проблемою — нардеп розкритикував роздачу повісток Укрпоштою

Text

08:00 План перемоги Зеленського та вибух гаджетів у Лівані — ефір Ранок.LIVE

18 вересня 2024
Text

22:40 Нардепка прокоментувала провал голосування про дерусифікацію назв населених пунктів в Україні

Text

21:39 Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною

Text

21:17 Поліція Києва заявила, що встановлює мотиви вбивства біля АЗС на Кільцевій дорозі

Text

19:12 У Комітеті Нацбезпеки підтримали рішення Безуглої про перехід

Text

17:50 США бачили "мирний план" Зеленського та ліквідація росіян на Харківщині — ефір Вечір.LIVE

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

15:41 Коли ТЦК не можуть мобілізувати чоловіків 18-25 років — пояснення нардепа

Text

15:22 У Комітеті нацбезпеки відреагували на заяву про звільнення Безуглої

Text
Ексклюзив

13:44 Масовий підрив пейджерів "Хезболли" — Сергій Ауслендер розповів деталі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації