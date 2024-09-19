Грошова допомога у вересні — українцям роздадуть сертифікати на ліки

Людина похилого віку тримає гроші. Фото: varta

У вересні 2024 року жителі одного з регіонів можуть отримати нову допомогу від Благодійного фонду "Карітас". Фінансову допомогу надають на купівлю медичних препаратів.

Про це повідомляють організатори у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Хто може отримати фінансову допомогу

Як зазначається, оголосив про початок реєстрації на видачу грошових сертифікатів Благодійний фонд "Карітас Запоріжжя" в рамках проєкту Адвокація сталого надання соцпослуг для вразливих українців, які постраждали через війну.

Сертифікат номіналом 2,5 тис. гривень дозволить придбати медичні препарати.

Щоб отримати сертифікат, необхідно відповідати кільком критеріям:

людина є пенсіонером;

більше 60 років;

середньомісячний загальний дохід менший за два прожиткові мінімуми для працездатних осіб — 6,056 тис. гривень (прожитковий мінімум з 1 січня поточного року становить 3,028 тис. гривень для працездатних осіб).

Джерело: Карітас

Як зареєструватися на допомогу

Громадяни, які хочуть отримати сертифікат, мають заповнити спеціальну анкету, додавши електронні копії наступних документів:

довідку про доходи (період з 1 кварталу 2022 року по 4 квартал 2024 року), яку можна отримати на порталі держпослуг "Дія";

довідку про доходи пенсіонера (період з 1 кварталу 2022 року по 4 квартал поточного року), яку також можна отримати в "Дії";

виписку із медичної карти хворого з датою отримання не раніше серпня 2024 року (Форма № 027/о, яку можна отримати у сімейного лікаря);

копію паспорта (всі сторінки з даними та реєстрацією);

копію ідентифікаційного коду.

Організатори проведуть верифікацію після заповнення анкети та долучення усіх документів.

"Правильне заповнення анкети та завантаження необхідних з переліку вище документів впливає на подальшу успішну верифікацію анкети. Ми не надаємо консультацій по заповненню анкети. Анкета заповнюється самостійно", — йдеться у повідомленні.

Бенефіціарів, які відповідають вимогам, запросять на отримання сертифікату в офіс. Адреса: БФ "Карітас Запоріжжя", вул. Семафорна, 8, каб. 9.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у вересні 2024 року частина громадян може отримати фінансову допомогу від міжнародних організацій для підготовки до зимового періоду. Гроші, а також натуральна допомога доступні жителям прифронтових громад.

Також ми писали, деяким українцям стала доступна грошова допомога від благодійної організації ADRA. В її рамках вразливі категорії громадян можуть отримати 1,5 тис. гривень.