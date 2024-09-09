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Жителям п'яти регіонів виплатять додаткову допомогу — хто має право

9 вересня 2024 11:24
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога у вересні — українцям з п'яти небезпечних регіонів передбачені виплати
Українські переселенці. Фото: ukrayina.pl
Ксенія Симонова - Редактор

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій  розповіли, яка допомога передбачена евакуйованим з небезпечних територій. Йдеться про гарантовані соціальні послуги та виплати.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

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Яку допомогу отримають евакуйовані

Як зазначають у Мінреінтеграції, для евакуйованих громадян передбачаються соціальні гарантії із п'яти небезпечних областей:

  • Харківської;
  • Сумської;
  • Запорізької;
  • Херсонської;
  • Донецької.

Йдеться про такі соціальні гарантії:

  • безкоштовне харчування та гуманітарна допомога під час евакуації;
  • відновлення втрачених документів;
  • тимчасовий притулок у хабах для внутрішніх переселенців;
  • кваліфікована психологічна та медична допомога;
  • допомога від міжнародних організацій;
  • безкоштовне розміщення у державних та комунальних закладах, можливе розміщення у соціально-медичних установах;
  • грошова допомога на проживання ВПО;
  • допомога у працевлаштуванні;
  • першочергове право на зарахування в дошкільні чи шкільні заклади освіти з безкоштовним харчуванням;
  • допомога в забезпеченні твердим пічним паливом.

"Усі ці заходи спрямовані на підтримку внутрішньо переміщених осіб і забезпечення їхніх базових потреб під час адаптації у приймаючих громадах", — йдеться у повідомленні.

Куди необхідно звертатися евакуйованим українцям

Евакуація громадян має відбутися за державні кошти. Для попереднього запису потрібно звернутися до обласних військових адміністрацій:

у Харківській області:

  • на гарячу лінію Координаційного гуманітарного центру з питань евакуації —  0−800−33−92−91.

у Запорізькій області:

  • на цілодобову гарячу лінію Запорізької ОДА — 0−800−503−508.
  • гарячу лінію Координаційного гуманітарного центру з питань евакуації 0−800−33−92−91.

у Херсонській області:

  • на цілодобову гарячу лінію з питань евакуації по Херсонській області — 0−800−330−951.

у Сумській області:

  • в евакуаційний штаб Сумського району: +38 (050) 650−70−83;
  • до Департаменту соціальної політики: +38 (0542) 77−96−77;
  • на цілодобову гарячу лінію з питань евакуації: +38 (093) 326−50−06.
  • з питань евакуації з тваринами: +38 (068) 997−00−00.

у Донецькій області:

  • гарячу лінію з питань евакуації: 0−800−500−121;
  • Viber, Whatsapp, Telegram, Signal: +38 (073) 050−01−21.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в одному з регіонів відбудеться реєстрація на грошову допомогу від УВКБ ООН. Йдеться про надання виплат до 4 тис. гривень на місяць для жителів та переселенців у Полтаві та області.

Також ми писали, що українські військовослужбовці мають право на низку різноманітних додаткових виплат. Зокрема, за певних умов можуть претендувати на допомогу у розмірі грошового забезпечення та на 50% від заробітної плати для кожного члена родини.

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