Грошова допомога у вересні — українцям з п'яти небезпечних регіонів передбачені виплати

Жителям п'яти регіонів виплатять додаткову допомогу — хто має право
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, яка допомога передбачена евакуйованим з небезпечних територій. Йдеться про гарантовані соціальні послуги та виплати.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.
Яку допомогу отримають евакуйовані
Як зазначають у Мінреінтеграції, для евакуйованих громадян передбачаються соціальні гарантії із п'яти небезпечних областей:
- Харківської;
- Сумської;
- Запорізької;
- Херсонської;
- Донецької.
Йдеться про такі соціальні гарантії:
- безкоштовне харчування та гуманітарна допомога під час евакуації;
- відновлення втрачених документів;
- тимчасовий притулок у хабах для внутрішніх переселенців;
- кваліфікована психологічна та медична допомога;
- допомога від міжнародних організацій;
- безкоштовне розміщення у державних та комунальних закладах, можливе розміщення у соціально-медичних установах;
- грошова допомога на проживання ВПО;
- допомога у працевлаштуванні;
- першочергове право на зарахування в дошкільні чи шкільні заклади освіти з безкоштовним харчуванням;
- допомога в забезпеченні твердим пічним паливом.
"Усі ці заходи спрямовані на підтримку внутрішньо переміщених осіб і забезпечення їхніх базових потреб під час адаптації у приймаючих громадах", — йдеться у повідомленні.
Куди необхідно звертатися евакуйованим українцям
Евакуація громадян має відбутися за державні кошти. Для попереднього запису потрібно звернутися до обласних військових адміністрацій:
у Харківській області:
- на гарячу лінію Координаційного гуманітарного центру з питань евакуації — 0−800−33−92−91.
у Запорізькій області:
- на цілодобову гарячу лінію Запорізької ОДА — 0−800−503−508.
- гарячу лінію Координаційного гуманітарного центру з питань евакуації 0−800−33−92−91.
у Херсонській області:
- на цілодобову гарячу лінію з питань евакуації по Херсонській області — 0−800−330−951.
у Сумській області:
- в евакуаційний штаб Сумського району: +38 (050) 650−70−83;
- до Департаменту соціальної політики: +38 (0542) 77−96−77;
- на цілодобову гарячу лінію з питань евакуації: +38 (093) 326−50−06.
- з питань евакуації з тваринами: +38 (068) 997−00−00.
у Донецькій області:
- гарячу лінію з питань евакуації: 0−800−500−121;
- Viber, Whatsapp, Telegram, Signal: +38 (073) 050−01−21.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в одному з регіонів відбудеться реєстрація на грошову допомогу від УВКБ ООН. Йдеться про надання виплат до 4 тис. гривень на місяць для жителів та переселенців у Полтаві та області.
Також ми писали, що українські військовослужбовці мають право на низку різноманітних додаткових виплат. Зокрема, за певних умов можуть претендувати на допомогу у розмірі грошового забезпечення та на 50% від заробітної плати для кожного члена родини.
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