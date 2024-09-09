Грошова допомога у вересні — українцям з п'яти небезпечних регіонів передбачені виплати

Українські переселенці. Фото: ukrayina.pl

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, яка допомога передбачена евакуйованим з небезпечних територій. Йдеться про гарантовані соціальні послуги та виплати.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

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Яку допомогу отримають евакуйовані

Як зазначають у Мінреінтеграції, для евакуйованих громадян передбачаються соціальні гарантії із п'яти небезпечних областей:

Харківської;

Сумської;

Запорізької;

Херсонської;

Донецької.

Йдеться про такі соціальні гарантії:

безкоштовне харчування та гуманітарна допомога під час евакуації;

відновлення втрачених документів;

тимчасовий притулок у хабах для внутрішніх переселенців;

кваліфікована психологічна та медична допомога;

допомога від міжнародних організацій;

безкоштовне розміщення у державних та комунальних закладах, можливе розміщення у соціально-медичних установах;

грошова допомога на проживання ВПО;

допомога у працевлаштуванні;

першочергове право на зарахування в дошкільні чи шкільні заклади освіти з безкоштовним харчуванням;

допомога в забезпеченні твердим пічним паливом.

"Усі ці заходи спрямовані на підтримку внутрішньо переміщених осіб і забезпечення їхніх базових потреб під час адаптації у приймаючих громадах", — йдеться у повідомленні.

Куди необхідно звертатися евакуйованим українцям

Евакуація громадян має відбутися за державні кошти. Для попереднього запису потрібно звернутися до обласних військових адміністрацій:

у Харківській області:

на гарячу лінію Координаційного гуманітарного центру з питань евакуації — 0−800−33−92−91.

у Запорізькій області:

на цілодобову гарячу лінію Запорізької ОДА — 0−800−503−508.

гарячу лінію Координаційного гуманітарного центру з питань евакуації 0−800−33−92−91.

у Херсонській області:

на цілодобову гарячу лінію з питань евакуації по Херсонській області — 0−800−330−951.

у Сумській області:

в евакуаційний штаб Сумського району: +38 (050) 650−70−83;

до Департаменту соціальної політики: +38 (0542) 77−96−77;

на цілодобову гарячу лінію з питань евакуації: +38 (093) 326−50−06.

з питань евакуації з тваринами: +38 (068) 997−00−00.

у Донецькій області:

гарячу лінію з питань евакуації: 0−800−500−121;

Viber, Whatsapp, Telegram, Signal: +38 (073) 050−01−21.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в одному з регіонів відбудеться реєстрація на грошову допомогу від УВКБ ООН. Йдеться про надання виплат до 4 тис. гривень на місяць для жителів та переселенців у Полтаві та області.

Також ми писали, що українські військовослужбовці мають право на низку різноманітних додаткових виплат. Зокрема, за певних умов можуть претендувати на допомогу у розмірі грошового забезпечення та на 50% від заробітної плати для кожного члена родини.