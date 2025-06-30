Выплата 10,8 тыс. грн — кто сможет подать заявки на помощь 1 июля

Международная финпомощь в 10,8 тыс. грн — кто сможет получить
В Ромнах Сумской области для граждан будет доступна международная денежная помощь в 10,8 тыс. грн. Зарегистрироваться на выплаты от Агентства ООН по делам беженцев можно будет 1 июля 2025 года.
Об этом говорится в сообщении представителей Агентства ООН в Telegram-канале.
Что надо знать о международной помощи в 10,8 тыс. грн
Как отмечается, некоторые украинцы 1 июля смогут подать заявки на многоцелевую денежную помощь в Ромнах. Речь идет о выплате 3,6 тыс. грн на трехмесячный период в "одни руки".
Право на выплаты имеют следующие категории граждан:
- внутренние переселенцы, которые переместились в пределах страны не более, чем полгода назад;
- беженцы, которые вернулись домой из-за границы.
Важно, чтобы претенденты не участвовали в программах финподдержки от аналогичных организаций за три предыдущих месяца и имели небольшие финансовые возможности (доход на каждого в семье не превышает 5,4 тыс. грн).
Требования не касаются следующих категорий граждан:
- в семье есть только один из родителей, который воспитывает несовершеннолетних детей, заботится о лицах пожилого возраста;
- домохозяйство состоит только из лиц пожилого возраста, и которые воспитывают несовершеннолетних детей;
- в семье есть тяжелобольные лица или люди с инвалидностью.
Как можно будет оформить выплаты в Ромнах
Заявки на выплаты будет принимать от жителей г. Ромны Благотворительный фонд "Право на защиту" 1 июля 2025 года.
Регистрация будет возможна по предварительной записи по телефону: 063 182 68 38.
После этого работники пункта сбора данных могут пригласить на предоставление денежной помощи по адресу: ул. Соборная, 13.
С собой нужно иметь следующие документы:
- паспорт гражданина и идентификационный код;
- свидетельство о рождении детей (при наличии);
- номер банковской карты;
- документы, где подтверждается соответствующая категория уязвимости;
- номер телефона заявителя.
Напомним, в Сумской и Киевской области реализуется программа по предоставлению грантов до 20 тыс. долларов. В ее рамках можно получить средства на поддержку бизнеса.
Также мы писали, что жителям Днепропетровского региона доступны ежемесячные выплаты от Всемирной продовольственной программы. Речь идет о сумме помощи в размере 1,2 тыс. грн.
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