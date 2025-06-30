Выплата 10,8 тыс. грн — кто сможет подать заявки на помощь 1 июля

Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Ромнах Сумской области для граждан будет доступна международная денежная помощь в 10,8 тыс. грн. Зарегистрироваться на выплаты от Агентства ООН по делам беженцев можно будет 1 июля 2025 года.

Об этом говорится в сообщении представителей Агентства ООН в Telegram-канале.

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Как отмечается, некоторые украинцы 1 июля смогут подать заявки на многоцелевую денежную помощь в Ромнах. Речь идет о выплате 3,6 тыс. грн на трехмесячный период в "одни руки".

Право на выплаты имеют следующие категории граждан:

внутренние переселенцы, которые переместились в пределах страны не более, чем полгода назад;

беженцы, которые вернулись домой из-за границы.

Важно, чтобы претенденты не участвовали в программах финподдержки от аналогичных организаций за три предыдущих месяца и имели небольшие финансовые возможности (доход на каждого в семье не превышает 5,4 тыс. грн).

Требования не касаются следующих категорий граждан:

в семье есть только один из родителей, который воспитывает несовершеннолетних детей, заботится о лицах пожилого возраста;

домохозяйство состоит только из лиц пожилого возраста, и которые воспитывают несовершеннолетних детей;

в семье есть тяжелобольные лица или люди с инвалидностью.

Как можно будет оформить выплаты в Ромнах

Заявки на выплаты будет принимать от жителей г. Ромны Благотворительный фонд "Право на защиту" 1 июля 2025 года.

Регистрация будет возможна по предварительной записи по телефону: 063 182 68 38.

После этого работники пункта сбора данных могут пригласить на предоставление денежной помощи по адресу: ул. Соборная, 13.

С собой нужно иметь следующие документы:

паспорт гражданина и идентификационный код;

свидетельство о рождении детей (при наличии);

номер банковской карты;

документы, где подтверждается соответствующая категория уязвимости;

номер телефона заявителя.

Напомним, в Сумской и Киевской области реализуется программа по предоставлению грантов до 20 тыс. долларов. В ее рамках можно получить средства на поддержку бизнеса.

Также мы писали, что жителям Днепропетровского региона доступны ежемесячные выплаты от Всемирной продовольственной программы. Речь идет о сумме помощи в размере 1,2 тыс. грн.