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Головна Фінанси Міжнародна фіндопомога у 10,8 тис. грн — хто зможе отримати

Міжнародна фіндопомога у 10,8 тис. грн — хто зможе отримати

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 13:00
Виплата 10,8 тис. грн — хто зможе подати заявки на допомогу 1 липня
Жінка тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Ромнах Сумської області для громадян буде доступна міжнародна грошова допомога у 10,8 тис. грн. Зареєструватися на виплати від Агенції ООН у справах біженців можна буде 1 липня 2025 року.

Про це йдеться у повідомленні представників Агенції ООН у Telegram-каналі.

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Як зазначається, деякі українці 1 липня зможуть подати заявки на багатоцільову грошову допомогу у Ромнах. Йдеться про виплату 3,6 тис. грн на тримісячний період в "одні руки".

Право на виплати мають такі категорії громадян:

  • внутрішні переселенці, які перемістились в межах країни не більш, ніж пів року тому;
  • біженці, які повернулись додому з-за кордону.

Важливо, щоб претенденти не брали участі в програмах фінпідтримки від аналогічних організацій за три попередні місяці та мали невеликі фінансові можливості (дохід на кожного в родині не перевищує 5,4 тис. грн).

Вимоги не стосуються наступних категорій громадян:

  • у родині є тільки один з батьків, який виховує неповнолітніх дітей, дбає про осіб похилого віку;
  • домогосподарство складається тільки з осіб похилого віку, і які виховують неповнолітніх дітей;
  • у сім'ї є тяжкохворі особи чи люди з інвалідністю.

Як можна буде оформити виплати у Ромнах

Заявки на виплати прийматиме від жителів м. Ромни Благодійний фонд "Право на захист" 1 липня 2025 року.

Реєстрація буде можлива за попереднім записом за номером телефону: 063 182 68 38.

Після цього працівники пункту збору даних можуть запросити на надання грошової допомоги за адресою: вул. Соборна,13.

Із собою потрібно мати такі документи:

  • паспорт громадянина та ідентифікаційний код;
  • свідоцтво про народження дітей (за наявності);
  • номер банківської картки;
  • документи, де підтверджується відповідна категорія вразливості;
  • номер телефона заявника.

Нагадаємо, у Сумській та Київській області реалізується програма з надання грантів до 20 тис. доларів. В її рамках можна отримати кошти на підтримку бізнесу. 

Також ми писали, що жителям Дніпропетровського регіону доступні щомісячні виплати від Всесвітньої продовольчої програми. Йдеться про суму допомоги у розмірі 1,2 тис. грн

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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