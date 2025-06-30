Виплата 10,8 тис. грн — хто зможе подати заявки на допомогу 1 липня

Міжнародна фіндопомога у 10,8 тис. грн — хто зможе отримати
У Ромнах Сумської області для громадян буде доступна міжнародна грошова допомога у 10,8 тис. грн. Зареєструватися на виплати від Агенції ООН у справах біженців можна буде 1 липня 2025 року.
Про це йдеться у повідомленні представників Агенції ООН у Telegram-каналі.
Що треба знати про міжнародну допомогу у 10,8 тис. грн
Як зазначається, деякі українці 1 липня зможуть подати заявки на багатоцільову грошову допомогу у Ромнах. Йдеться про виплату 3,6 тис. грн на тримісячний період в "одні руки".
Право на виплати мають такі категорії громадян:
- внутрішні переселенці, які перемістились в межах країни не більш, ніж пів року тому;
- біженці, які повернулись додому з-за кордону.
Важливо, щоб претенденти не брали участі в програмах фінпідтримки від аналогічних організацій за три попередні місяці та мали невеликі фінансові можливості (дохід на кожного в родині не перевищує 5,4 тис. грн).
Вимоги не стосуються наступних категорій громадян:
- у родині є тільки один з батьків, який виховує неповнолітніх дітей, дбає про осіб похилого віку;
- домогосподарство складається тільки з осіб похилого віку, і які виховують неповнолітніх дітей;
- у сім'ї є тяжкохворі особи чи люди з інвалідністю.
Як можна буде оформити виплати у Ромнах
Заявки на виплати прийматиме від жителів м. Ромни Благодійний фонд "Право на захист" 1 липня 2025 року.
Реєстрація буде можлива за попереднім записом за номером телефону: 063 182 68 38.
Після цього працівники пункту збору даних можуть запросити на надання грошової допомоги за адресою: вул. Соборна,13.
Із собою потрібно мати такі документи:
- паспорт громадянина та ідентифікаційний код;
- свідоцтво про народження дітей (за наявності);
- номер банківської картки;
- документи, де підтверджується відповідна категорія вразливості;
- номер телефона заявника.
Нагадаємо, у Сумській та Київській області реалізується програма з надання грантів до 20 тис. доларів. В її рамках можна отримати кошти на підтримку бізнесу.
Також ми писали, що жителям Дніпропетровського регіону доступні щомісячні виплати від Всесвітньої продовольчої програми. Йдеться про суму допомоги у розмірі 1,2 тис. грн.
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