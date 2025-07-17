Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Международная помощь в 10,8 тыс. грн — как получить в июле

Международная помощь в 10,8 тыс. грн — как получить в июле

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 11:00
Выплата многоцелевой денежной помощи — кто и где получит 10,8 тыс. грн
Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июле 2025 года жители Запорожья могут подавать благотворительному фонду "Право на защиту" заявки на международную многоцелевую денежную помощь. Речь идет о выплате в размере 10,8 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба представителей фонда в Telegram-канале.

Реклама
Читайте также:

Кто имеет право на выплаты в Запорожье

БФ "Право на защиту" является партнером Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН), который оказывает поддержку гражданам, пострадавшим во время войны.

Денежная помощь от УВКБ ООН — это единовременная выплата в размере 3,6 тыс. грн ежемесячно на человека в течение трех месяцев.

Подавать заявки могут уязвимые вынужденно перемещенные лица, которые переместились в течение последних шести месяцев, а также те, кто вернулся на родину, или на адреса постоянного проживания, после вынужденного перемещения из-за военных действий.

Помощь предоставят исключительно при условии соответствия критериям:

  • у граждан трудное финансовое положение, когда доход на каждого члена в семье не превышает 5,4 тыс. грн;
  • неполная семья, где есть несовершеннолетние дети или лица пожилого возраста;
  • в домохозяйстве есть только пенсионеры, которые воспитывают несовершеннолетних детей;
  • семья имеет лиц, у которых диагностированы тяжелые болезни, лиц с инвалидностью.

"Лица, которые получали денежную помощь от международных организаций как ВПЛ (и с момента получения прошло более трех месяцев) и после вынужденного перемещения из-за военных действий вернулись к своему постоянному месту жительства в пределах Украины или из-за рубежа, могут подать заявку, если имеют уязвимость", — уточнили в фонде.

Как зарегистрироваться на денежную помощь

Как сообщают организаторы, подать заявки в очередь на получение финпомощи можно, заполнив специальную онлайн-анкету. Регистрация происходит только по предварительной записи.

Также можно получить консультации по подаче заявок на денежную помощь по номеру телефона (каждую среду с 9:30 по 16:30): 0631826896.

Кроме того, гражданам предоставляют консультации в офисе по адресу: г. Запорожье, ул. Независимой Украины, 72.

Ранее мы сообщали, что в Краматорске власти города объявили прием заявок на помощь для покупки твердого топлива в рамках подготовки к зиме. Размер выплаты не превысит 19,4 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что лицам с инвалидностью предоставлена возможность принять участие в учебной программе. Она предусматривает предоставление грантов на собственное дело до 54 тыс. грн.

выплаты финансовая помощь деньги материальная помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации