Выплата многоцелевой денежной помощи — кто и где получит 10,8 тыс. грн

Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июле 2025 года жители Запорожья могут подавать благотворительному фонду "Право на защиту" заявки на международную многоцелевую денежную помощь. Речь идет о выплате в размере 10,8 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба представителей фонда в Telegram-канале.

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БФ "Право на защиту" является партнером Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН), который оказывает поддержку гражданам, пострадавшим во время войны.

Денежная помощь от УВКБ ООН — это единовременная выплата в размере 3,6 тыс. грн ежемесячно на человека в течение трех месяцев.

Подавать заявки могут уязвимые вынужденно перемещенные лица, которые переместились в течение последних шести месяцев, а также те, кто вернулся на родину, или на адреса постоянного проживания, после вынужденного перемещения из-за военных действий.

Помощь предоставят исключительно при условии соответствия критериям:

у граждан трудное финансовое положение, когда доход на каждого члена в семье не превышает 5,4 тыс. грн;

неполная семья, где есть несовершеннолетние дети или лица пожилого возраста;

в домохозяйстве есть только пенсионеры, которые воспитывают несовершеннолетних детей;

семья имеет лиц, у которых диагностированы тяжелые болезни, лиц с инвалидностью.

"Лица, которые получали денежную помощь от международных организаций как ВПЛ (и с момента получения прошло более трех месяцев) и после вынужденного перемещения из-за военных действий вернулись к своему постоянному месту жительства в пределах Украины или из-за рубежа, могут подать заявку, если имеют уязвимость", — уточнили в фонде.

Как зарегистрироваться на денежную помощь

Как сообщают организаторы, подать заявки в очередь на получение финпомощи можно, заполнив специальную онлайн-анкету. Регистрация происходит только по предварительной записи.

Также можно получить консультации по подаче заявок на денежную помощь по номеру телефона (каждую среду с 9:30 по 16:30): 0631826896.

Кроме того, гражданам предоставляют консультации в офисе по адресу: г. Запорожье, ул. Независимой Украины, 72.

Ранее мы сообщали, что в Краматорске власти города объявили прием заявок на помощь для покупки твердого топлива в рамках подготовки к зиме. Размер выплаты не превысит 19,4 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что лицам с инвалидностью предоставлена возможность принять участие в учебной программе. Она предусматривает предоставление грантов на собственное дело до 54 тыс. грн.