Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Допомога у 6,5 тис. грн для школярів — хто отримає право

Допомога у 6,5 тис. грн для школярів — хто отримає право

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 13:00
Виплати для школярів — хто і де може отримати по 6,5 тис. грн у 2025 році
Жінка з малолітньою дитиною. Фото: Freepik

У 2025 році частина українських родин зможе отримати щорічну матеріальну допомогу з нагоди Дня знань. Розмір відповідної виплати становить 6,5 тис. грн на кожну дитину. 

Про це повідомляє пресслужба Департаменту соціальної політики однієї з міських рад у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Хто і де отримає виплати до Дня знань

Документи на виплату щорічної матеріальної допомоги з нагоди Дня знань приймає Департамент соціальної політики у Черкасах. Виплати нададуть дітям шкільного віку для підготовки до навчального року.

Як зазначається, гроші, виділені з міського бюджету, передбачені для деяких вразливих категорій громадян. А саме для родин захисників України та Революції Гідності, які:

  • загинули (померли); 
  • зникли безвісти;
  • потрапили до ворога у полон.

Право на отримання допомоги мають сім’ї, які:

  • проживають у Черкасах чи мають зареєстроване/задеклароване у цьому місті місце проживання;
  • перебувають на обліку як переселенці у Черкасах на дату звернення, та місце проживання яких було зареєстроване як ВПО у цьому місті на день смерті, зникнення безвісти чи потрапляння в полон захисника;
  • виховують дітей, яким станом на 1 вересня поточного року виповнилося шість років, але не більше 18 років.

"Ця виплата передбачена Комплексною програмою соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їхніх сімей — жителів м. Черкаси на 2025-2027 роки", — йдеться у повідомленні.

допомога українцям
Оголошення. Джерело: міськрада Черкас

Розмір грошової допомоги та як оформити

За даними міської ради, у 2025 році розмір допомоги становить 6,5 тис. грн. Виплати передбачені для кожної дитини в родині вищевказаних категорій.
 
Громадяни, які підпадають під критерії програми, можуть подавати документи на отримання допомоги з міського бюджету до кінця липня поточного року.

Для призначення виплат законні представники дітей мають подати до департаменту соцполітики Черкаської міської ради такі документи:

  • заяву на ім’я міського голови про надання матеріальної допомоги;
  • оригінал/копію документа, де посвідчується особа отримувача допомоги, дітей шкільного віку, та підтверджується реєстрація проживання;
  • оригінал/копію постанови штатної військово-лікарської комісії про зв’язок смерті військового з виконанням обов’язків військової служби (службових обов’язків);
  • оригінал/копію свідоцтва про смерть захисника.

Деталі доступні за номерами телефонів:

  • 0472-31-99-75;
  • 093-142-41-44.

Раніше ми повідомляли, що в Україні запровадять разову виплату у 50 тис. грн на кожну новонароджену дитину. Жінкам без стажу одноразово виплачуватимуть після народження дитини по 7 тис. грн.

Також ми розповідали, що родини, чиї діти підуть до школи вперше, отримають "Пакунок школяра". Йдеться про допомогу у 5 тис. грн.  

виплати фінансова допомога матеріальна допомога гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації