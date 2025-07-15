Виплати для школярів — хто і де може отримати по 6,5 тис. грн у 2025 році

Допомога у 6,5 тис. грн для школярів — хто отримає право
У 2025 році частина українських родин зможе отримати щорічну матеріальну допомогу з нагоди Дня знань. Розмір відповідної виплати становить 6,5 тис. грн на кожну дитину.
Про це повідомляє пресслужба Департаменту соціальної політики однієї з міських рад у Facebook.
Хто і де отримає виплати до Дня знань
Документи на виплату щорічної матеріальної допомоги з нагоди Дня знань приймає Департамент соціальної політики у Черкасах. Виплати нададуть дітям шкільного віку для підготовки до навчального року.
Як зазначається, гроші, виділені з міського бюджету, передбачені для деяких вразливих категорій громадян. А саме для родин захисників України та Революції Гідності, які:
- загинули (померли);
- зникли безвісти;
- потрапили до ворога у полон.
Право на отримання допомоги мають сім’ї, які:
- проживають у Черкасах чи мають зареєстроване/задеклароване у цьому місті місце проживання;
- перебувають на обліку як переселенці у Черкасах на дату звернення, та місце проживання яких було зареєстроване як ВПО у цьому місті на день смерті, зникнення безвісти чи потрапляння в полон захисника;
- виховують дітей, яким станом на 1 вересня поточного року виповнилося шість років, але не більше 18 років.
"Ця виплата передбачена Комплексною програмою соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їхніх сімей — жителів м. Черкаси на 2025-2027 роки", — йдеться у повідомленні.
Розмір грошової допомоги та як оформити
За даними міської ради, у 2025 році розмір допомоги становить 6,5 тис. грн. Виплати передбачені для кожної дитини в родині вищевказаних категорій.
Громадяни, які підпадають під критерії програми, можуть подавати документи на отримання допомоги з міського бюджету до кінця липня поточного року.
Для призначення виплат законні представники дітей мають подати до департаменту соцполітики Черкаської міської ради такі документи:
- заяву на ім’я міського голови про надання матеріальної допомоги;
- оригінал/копію документа, де посвідчується особа отримувача допомоги, дітей шкільного віку, та підтверджується реєстрація проживання;
- оригінал/копію постанови штатної військово-лікарської комісії про зв’язок смерті військового з виконанням обов’язків військової служби (службових обов’язків);
- оригінал/копію свідоцтва про смерть захисника.
Деталі доступні за номерами телефонів:
- 0472-31-99-75;
- 093-142-41-44.
Раніше ми повідомляли, що в Україні запровадять разову виплату у 50 тис. грн на кожну новонароджену дитину. Жінкам без стажу одноразово виплачуватимуть після народження дитини по 7 тис. грн.
Також ми розповідали, що родини, чиї діти підуть до школи вперше, отримають "Пакунок школяра". Йдеться про допомогу у 5 тис. грн.
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