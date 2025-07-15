Виплати для школярів — хто і де може отримати по 6,5 тис. грн у 2025 році

Жінка з малолітньою дитиною. Фото: Freepik

У 2025 році частина українських родин зможе отримати щорічну матеріальну допомогу з нагоди Дня знань. Розмір відповідної виплати становить 6,5 тис. грн на кожну дитину.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту соціальної політики однієї з міських рад у Facebook.

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Документи на виплату щорічної матеріальної допомоги з нагоди Дня знань приймає Департамент соціальної політики у Черкасах. Виплати нададуть дітям шкільного віку для підготовки до навчального року.

Як зазначається, гроші, виділені з міського бюджету, передбачені для деяких вразливих категорій громадян. А саме для родин захисників України та Революції Гідності, які:

загинули (померли);

зникли безвісти;

потрапили до ворога у полон.

Право на отримання допомоги мають сім’ї, які:

проживають у Черкасах чи мають зареєстроване/задеклароване у цьому місті місце проживання;

перебувають на обліку як переселенці у Черкасах на дату звернення, та місце проживання яких було зареєстроване як ВПО у цьому місті на день смерті, зникнення безвісти чи потрапляння в полон захисника;

виховують дітей, яким станом на 1 вересня поточного року виповнилося шість років, але не більше 18 років.

"Ця виплата передбачена Комплексною програмою соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їхніх сімей — жителів м. Черкаси на 2025-2027 роки", — йдеться у повідомленні.

Оголошення. Джерело: міськрада Черкас

Розмір грошової допомоги та як оформити

За даними міської ради, у 2025 році розмір допомоги становить 6,5 тис. грн. Виплати передбачені для кожної дитини в родині вищевказаних категорій.



Громадяни, які підпадають під критерії програми, можуть подавати документи на отримання допомоги з міського бюджету до кінця липня поточного року.

Для призначення виплат законні представники дітей мають подати до департаменту соцполітики Черкаської міської ради такі документи:

заяву на ім’я міського голови про надання матеріальної допомоги;

оригінал/копію документа, де посвідчується особа отримувача допомоги, дітей шкільного віку, та підтверджується реєстрація проживання;

оригінал/копію постанови штатної військово-лікарської комісії про зв’язок смерті військового з виконанням обов’язків військової служби (службових обов’язків);

оригінал/копію свідоцтва про смерть захисника.

Деталі доступні за номерами телефонів:

0472-31-99-75;

093-142-41-44.

Раніше ми повідомляли, що в Україні запровадять разову виплату у 50 тис. грн на кожну новонароджену дитину. Жінкам без стажу одноразово виплачуватимуть після народження дитини по 7 тис. грн.

Також ми розповідали, що родини, чиї діти підуть до школи вперше, отримають "Пакунок школяра". Йдеться про допомогу у 5 тис. грн.