Виплати для осіб з інвалідністю — кому нададуть мікрогранти до 54 тис. грн

Мікрогранти для осіб з інвалідністю — хто отримає 54 тис. грн
Громадяни, які мають інвалідність, можуть взяти участь у програмі професійно-технічного навчання у 2025 році. В її рамках передбачене надання мікрогрантів для власної справи у розмірі до 54 тис. грн.
Про це повідомляє пресслужба одного із Центрів зайнятості.
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Як зазначається, реалізовують програму професійно-технічного навчання громадська організація "Подільський центр "Гендерна рада" разом з JERU (Спільне реагування на надзвичайні ситуації). Взяти участь у конкурсі можуть жителі Хмельницької та Красилівської громад, які мають інвалідність.
Громадянам пропонують безплатні навчальні курси:
- водій категорії В та С;
- масажист;
- швачка;
- оператор сільськогосподарських дронів.
Під час відбору будуть враховувати приналежність до наступних категорій осіб:
- вимушені переселенці (ВПО);
- самотні батьки;
- багатодітні родини;
- ветерани війни;
- домогосподарства, що постраждали від війни (втрата/поранення члена сім'ї, втрата/пошкодження майна);
- домогосподарства очолюють жінки (за умови непрацездатності інших членів родини);
- домогосподарства, де є вагітні жінки і/або немовля (до шести місяців)
- домогосподарства з низьким рівнем доходів;
- тимчасово безробітні/люди, які не мають постійної роботи.
Перевагу отримають учасники, які налаштовані працювати за обраною спеціальністю.
Ті, хто успішно завершить навчання, зможуть взяти участь у конкурсі на мікрогранти у розмірі до 54 тис. грн на старт власної справи.
"Після успішного завершення курсу ви отримаєте сертифікат. Після складання іспиту в Територіальному сервісному центрі — водійське посвідчення", — уточнили в організації.
Як подати заявку для участі у конкурсі
Громадяни, які бажають взяти участь у програмі професійно-технічного навчання, мають заповнити спеціальну анкету.
Кінцевий термін реєстрації — до 28 липня (включно), рішення про результати відбору повідомлять до 15 серпня 2025 року.
Передбачені такі етапи участі:
- реєстрація;
- попередній відбір;
- мотиваційна бесіда;
- формування навчальних груп;
- укладання договору;
- навчання.
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