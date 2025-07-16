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Головна Фінанси Мікрогранти для осіб з інвалідністю — хто отримає 54 тис. грн

Мікрогранти для осіб з інвалідністю — хто отримає 54 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 11:00
Виплати для осіб з інвалідністю — кому нададуть мікрогранти до 54 тис. грн
Грошові купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Громадяни, які мають інвалідність, можуть взяти участь у програмі професійно-технічного навчання у 2025 році. В її рамках передбачене надання мікрогрантів для власної справи у розмірі до 54 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба одного із Центрів зайнятості.

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Як зазначається, реалізовують програму професійно-технічного навчання громадська організація "Подільський центр "Гендерна рада" разом з JERU (Спільне реагування на надзвичайні ситуації). Взяти участь у конкурсі можуть жителі Хмельницької та Красилівської громад, які мають інвалідність.

Громадянам пропонують безплатні навчальні курси:

  • водій категорії В та С;
  • масажист;
  • швачка;
  • оператор сільськогосподарських дронів.

Під час відбору будуть враховувати приналежність до наступних категорій осіб:

  • вимушені переселенці (ВПО);
  • самотні батьки; 
  • багатодітні родини;  
  • ветерани війни; 
  • домогосподарства, що постраждали від війни (втрата/поранення члена сім'ї, втрата/пошкодження майна);  
  • домогосподарства очолюють жінки (за умови непрацездатності інших членів родини);
  • домогосподарства, де є вагітні жінки і/або немовля (до шести місяців)  
  • домогосподарства з низьким рівнем доходів;
  • тимчасово безробітні/люди, які не мають постійної роботи. 

Перевагу отримають учасники, які налаштовані працювати за обраною спеціальністю. 

Ті, хто успішно завершить навчання, зможуть взяти участь у конкурсі на мікрогранти у розмірі до 54 тис. грн на старт власної справи.

"Після успішного завершення курсу ви отримаєте сертифікат. Після складання іспиту в Територіальному сервісному центрі — водійське посвідчення", — уточнили в організації.

Як подати заявку для участі у конкурсі

Громадяни, які бажають взяти участь у програмі професійно-технічного навчання, мають заповнити спеціальну анкету.

Кінцевий термін реєстрації — до 28 липня (включно), рішення про результати відбору повідомлять до 15 серпня 2025 року.
 
Передбачені такі етапи участі:

  • реєстрація;
  • попередній відбір;
  • мотиваційна бесіда;
  • формування навчальних груп;
  • укладання договору;
  • навчання.

Раніше ми писали, що українці можуть взяти участь у програмі підтримки від UHF. Виплати передбачені для осіб з інвалідністю I-III груп у Чернігівській області.  

Також ми розповідали, що БФ "Карітас Донецьк" надає виплати громадянам у Дніпрі. В рамках програми підтримки передбачені два види фіндопомоги. 

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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