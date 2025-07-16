Виплати для осіб з інвалідністю — кому нададуть мікрогранти до 54 тис. грн

Грошові купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Громадяни, які мають інвалідність, можуть взяти участь у програмі професійно-технічного навчання у 2025 році. В її рамках передбачене надання мікрогрантів для власної справи у розмірі до 54 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба одного із Центрів зайнятості.

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Як зазначається, реалізовують програму професійно-технічного навчання громадська організація "Подільський центр "Гендерна рада" разом з JERU (Спільне реагування на надзвичайні ситуації). Взяти участь у конкурсі можуть жителі Хмельницької та Красилівської громад, які мають інвалідність.

Громадянам пропонують безплатні навчальні курси:

водій категорії В та С;

масажист;

швачка;

оператор сільськогосподарських дронів.

Під час відбору будуть враховувати приналежність до наступних категорій осіб:

вимушені переселенці (ВПО);

самотні батьки;

багатодітні родини;

ветерани війни;

домогосподарства, що постраждали від війни (втрата/поранення члена сім'ї, втрата/пошкодження майна);

домогосподарства очолюють жінки (за умови непрацездатності інших членів родини);

домогосподарства, де є вагітні жінки і/або немовля (до шести місяців)

домогосподарства з низьким рівнем доходів;

тимчасово безробітні/люди, які не мають постійної роботи.

Перевагу отримають учасники, які налаштовані працювати за обраною спеціальністю.

Ті, хто успішно завершить навчання, зможуть взяти участь у конкурсі на мікрогранти у розмірі до 54 тис. грн на старт власної справи.

"Після успішного завершення курсу ви отримаєте сертифікат. Після складання іспиту в Територіальному сервісному центрі — водійське посвідчення", — уточнили в організації.

Як подати заявку для участі у конкурсі

Громадяни, які бажають взяти участь у програмі професійно-технічного навчання, мають заповнити спеціальну анкету.

Кінцевий термін реєстрації — до 28 липня (включно), рішення про результати відбору повідомлять до 15 серпня 2025 року.



Передбачені такі етапи участі:

реєстрація;

попередній відбір;

мотиваційна бесіда;

формування навчальних груп;

укладання договору;

навчання.

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Також ми розповідали, що БФ "Карітас Донецьк" надає виплати громадянам у Дніпрі. В рамках програми підтримки передбачені два види фіндопомоги.