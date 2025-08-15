Выплаты от УВКБ ООН — где семьи с детьми могут получить 10,8 тыс. грн

Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В августе 2025 года жители Полтавской области могут подавать заявки на международную многоцелевую денежную помощь от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН). Регистрацию для некоторых семей с детьми открыл благотворительный фонд "Право на защиту", который является партнером организации.

Об этом информирует пресс-служба представителей организации в Telegram-канале.

Кто получит право на выплаты на Полтавщине

УВКБ ООН принимает заявки от двух категорий граждан, пострадавших во время войны в Полтавском регионе. Речь идет о единовременной финансовой помощи в размере 3,6 тыс. грн ежемесячно на человека в течение трех месяцев. Средства выплатят одним траншем.

Принимают заявки от вынужденно перемещенных семей с детьми, которые сменили место жительства за последние шесть месяцев, а также граждан, вернувшихся из-за границы домой, и не получавших денежную помощь от международных организаций последние три месяца.

Помощь предусмотрена, если украинцы подпадают под следующие критерии уязвимости:

попали в трудное финансовое положение (доход не превышает 5,4 тыс. грн на одного человека в семье);

неполная семья, где есть малолетние дети/лица пожилого возраста;

домохозяйство состоит только из пенсионеров, которые воспитывают несовершеннолетних детей;

в семье есть лица, у которых диагностировали тяжелые болезни, или лица с инвалидностью.

"Лица, которые получали денежную помощь от международных организаций как ВПЛ (и с момента получения прошло более трех месяцев) и после вынужденного перемещения из-за военных действий вернулись на свое постоянное место жительства в пределах Украины или из-за рубежа, могут подать заявку, если имеют уязвимость", — пояснили организаторы.

Как подать заявку на финансовую помощь

Как сообщают в УВКБ ООН, подать заявки в очередь на получение финансовой помощи можно, заполнив специальную онлайн-анкету.

Регистрация происходит только по предварительной записи в эл. очередь.

"Напоминаем, что живой очереди пока нет, идет обработка существующей. По вопросам консультационных можно обращаться к специалистам горячей линии УВКБ ООН — 0800 307 711", — добавили в организации.

