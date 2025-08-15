Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Международная помощь в 10,8 тыс. грн — где выплачивают в августе

Международная помощь в 10,8 тыс. грн — где выплачивают в августе

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 13:00
Выплаты от УВКБ ООН — где семьи с детьми могут получить 10,8 тыс. грн
Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В августе 2025 года жители Полтавской области могут подавать заявки на международную многоцелевую денежную помощь от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН). Регистрацию для некоторых семей с детьми открыл благотворительный фонд "Право на защиту", который является партнером организации.

Об этом информирует пресс-служба представителей организации в Telegram-канале.

Реклама
Читайте также:

Кто получит право на выплаты на Полтавщине

УВКБ ООН принимает заявки от двух категорий граждан, пострадавших во время войны в Полтавском регионе. Речь идет о единовременной финансовой помощи в размере 3,6 тыс. грн ежемесячно на человека в течение трех месяцев. Средства выплатят одним траншем.

Принимают заявки от вынужденно перемещенных семей с детьми, которые сменили место жительства за последние шесть месяцев, а также граждан, вернувшихся из-за границы домой, и не получавших денежную помощь от международных организаций последние три месяца.

Помощь предусмотрена, если украинцы подпадают под следующие критерии уязвимости:

  • попали в трудное финансовое положение (доход не превышает 5,4 тыс. грн на одного человека в семье);
  • неполная семья, где есть малолетние дети/лица пожилого возраста;
  • домохозяйство состоит только из пенсионеров, которые воспитывают несовершеннолетних детей;
  • в семье есть лица, у которых диагностировали тяжелые болезни, или лица с инвалидностью.

"Лица, которые получали денежную помощь от международных организаций как ВПЛ (и с момента получения прошло более трех месяцев) и после вынужденного перемещения из-за военных действий вернулись на свое постоянное место жительства в пределах Украины или из-за рубежа, могут подать заявку, если имеют уязвимость", — пояснили организаторы.

Как подать заявку на финансовую помощь

Как сообщают в УВКБ ООН, подать заявки в очередь на получение финансовой помощи можно, заполнив специальную онлайн-анкету.

Регистрация происходит только по предварительной записи в эл. очередь.

"Напоминаем, что живой очереди пока нет, идет обработка существующей. По вопросам консультационных можно обращаться к специалистам горячей линии УВКБ ООН — 0800 307 711", — добавили в организации.

Ранее мы писали, что в Украине появилась "Дія.Картка", где будут собраны все государственные выплаты. В частности, туда будут поступать выплаты от международных фондов.

Также мы рассказывали, что БО "СОС Детские Деревни Украины" предоставит гранты до 179 тыс. грн. В программе могут принять участие уязвимые украинские семьи.

выплаты дети финансовая помощь деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации